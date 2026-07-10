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Bayu Putra
Sabtu, 11 Juli 2026 | 00.25 WIB

Penyelenggaraan Haji Indonesia Libatkan Banyak Pihak, Dubes Saudi Beri Apresiasi

Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Faisal bin Abdullah Al Amudi dalam forum apresiasi di Jakarta Kamis (9/7) malam. (Bayu Putra/JawaPos.com) - Image

Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Faisal bin Abdullah Al Amudi dalam forum apresiasi di Jakarta Kamis (9/7) malam. (Bayu Putra/JawaPos.com)

JawaPos.com – Penyelenggaraan haji tahun ini melibatkan begitu banyak pihak dengan perannya masing-masing. Termasuk untuk pelayanan jamaah haji Indonesia.

Karena itu, Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta menyampaikan apresiasinya kepada semua pihak, baik pemerintah Indonesia maupun pihak swasta atas kesuksesan peran masing-masing di musim haji tahun ini.

Hal itu disampaikan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Faisal bin Abdullah Al Amudi dalam forum apresiasi yang digelar oleh Maskapai Saudia Airlines di Jakarta Kamis (9/7) malam.

“Terima kasih dan apresiasi kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah menyukseskan pelaksanaan ibadah haji, baik dari pihak Indonesia maupun Kerajaan Arab Saudi,” ujarnya.

Di memastikan bahwa Kerajaan Saudi berkomitmen untuk terus memberikan layanan terbaik bagi semua pihak dalam pelaksanaan ibadah haji di tahun-tahun mendatang.

Secara khusus, Faisal menyampaikan apresiasi kepada para pihak yang terlibat dalam penerbangan haji di tahun ini.

“Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak di bandara dan juga Menteri Haji dan umrah (RI) dan juga wakil beliau,” lanjutnya.

Tahun ini, ada dua maskapai yang berperan dalam penerbangan haji reguler Indonesia. Salah satunya adalah Saudia Airlines yang mengangkut separuh dari jamaah haji reguler Indonesia.

Secara keseluruhan, tahun ini, maskapai tersebut mengangkut 249 kloter dari enam embarkasi dan debarkasi. Yakni Batam, Palembang, Jakarta Pondok Gede, Jakarta Bekasi, Kertajati, dan Surabaya.

Kesuksesan penyelenggaraan haji kali ini juga semakin istimewa,karena Indonesia merupakan pengirim jamaah haji terbanyak di setiap tahunnya.

Editor: Bayu Putra
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