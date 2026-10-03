Logo JawaPos
HomeSports
Author avatar - Image
Rizka Perdana Putra
Sabtu, 3 Oktober 2026 | 19.00 WIB

Asian Games 2030 Bisa Mundur ke 2031, Qatar Tetap Siap Jadi Tuan Rumah

Asian Games 2030 di Doha berpotensi mundur ke 2031. Qatar menyerahkan keputusan kepada OCA dan IOC serta memastikan venue tetap siap. (Instagram @timindonesiaofficial) - Image

Asian Games 2030 di Doha berpotensi mundur ke 2031. Qatar menyerahkan keputusan kepada OCA dan IOC serta memastikan venue tetap siap. (Instagram @timindonesiaofficial)

JawaPos.com - Jadwal Asian Games selanjutnya berpotensi mundur satu tahun, dari 2030 menjadi 2031. Olympic Council of Asia (OCA) kini tengah mempertimbangkan opsi ini, agar ajang empat tahunan itu bisa dimanfaatkan sebagai kualifikasi menuju Olimpiade 2032.

Doha, sebagai tuan rumah Asian Games 2030, tidak masalah dengan perubahan tersebut. Andai jadwal mundur, mereka memastikan tetap siap menjadi tuan rumah.

Mereka kini menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada OCA dan International Olympic Committee (IOC).

“Keputusan seperti ini selalu membutuhkan banyak pemangku kepentingan dan banyak pertimbangan. Kami terbuka bekerja sama,” kata CEO Panitia Penyelenggara Asian Games Doha 2030 Ahmad Abdulla Al-Buenain dikutip dari AFP.

“Kami, panitia lokal, memastikan selalu siap. Semua venue harus siap dan seluruh rencana harus terlaksana,” katanya.

Qatar memang tidak perlu membangun banyak fasilitas baru untuk Asian Games. Sebab, tuan rumah Asian Games 2006 itu memiliki sejumlah venue yang telah digunakan dalam berbagai event internasional.

Salah satunya, Al Janoub Stadium, stadion sepak bola yang nantinya akan diubah menjadi arena basket untuk FIBA Basketball World Cup Qatar 2027.

“Itu contoh penting bagi kami. Ini menunjukkan bagaimana kami bisa mengoptimalkan infrastruktur yang sudah ada dan mengubah venue menjadi fasilitas multifungsi untuk berbagai jenis event,” ujar Al-Buenain. 

Editor: Hendra
Ikuti kami di Google
Sumber: Jawa Pos Koran
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Prediksi Skor Azerbaijan vs Lituania di Liga Nations UEFA: Milli Komanda Diprediksi Kembali Tertahan - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Azerbaijan vs Lituania di Liga Nations UEFA: Milli Komanda Diprediksi Kembali Tertahan

Sabtu, 3 Oktober 2026 | 14.18 WIB

Prediksi Skor Kosovo vs Austria di Liga Nations UEFA: Das Team Perpanjang Rekor Tak Terkalahkan - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Kosovo vs Austria di Liga Nations UEFA: Das Team Perpanjang Rekor Tak Terkalahkan

Sabtu, 3 Oktober 2026 | 14.15 WIB

Prediksi Skor Swiss vs Slovenia di Liga Nations UEFA: La Nati Menang Besar di Thermoplan Arena - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Swiss vs Slovenia di Liga Nations UEFA: La Nati Menang Besar di Thermoplan Arena

Sabtu, 3 Oktober 2026 | 14.13 WIB

Terpopuler

Prediksi Susunan Pemain Denmark vs Portugal: Ruben Dias Siap Bawa Pulang Kemenangan - Image
1

Prediksi Susunan Pemain Denmark vs Portugal: Ruben Dias Siap Bawa Pulang Kemenangan

2

Prediksi Skor Israel vs Kosovo di UEFA Nations League: Dardanet Berpeluang Menang Tipis

3

Prediksi Skor Irlandia vs Austria di Liga Nations UEFA: Das Team Curi Poin

4

Alyssa Daguise Sedih Wajah Baby Soso Terekspos ke Publik

5

Prediksi Skor Vietnam vs Pakistan di FIFA ASEAN Cup: Golden Star Warriors Lumat Habis Shaheens

6

Injury Time Timnas Indonesia vs Bangladesh Jadi 7 Menit, John Herdman Beri Penjelasan

7

Prediksi Skor Polandia vs Rumania di Liga Nations UEFA: Biało-czerwoni Berburu Kemenangan

8

Fakta Sebenarnya Soal Hubungan Ashanty dengan Azriel Hermansyah 

9

Prediksi Israel vs Kosovo di UEFA Nations League: Duel Ketat, Tim Tamu Berpeluang Menang

10

Gelar Pertemuan, BEM UI, SEMA UGM, dan KM ITB Sepakat Gelar Aksi Besar dalam Waktu Dekat

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore