Asian Games 2030 Bisa Mundur ke 2031, Qatar Tetap Siap Jadi Tuan Rumah

Asian Games 2030 di Doha berpotensi mundur ke 2031. Qatar menyerahkan keputusan kepada OCA dan IOC serta memastikan venue tetap siap. (Instagram @timindonesiaofficial)
JawaPos.com - Jadwal Asian Games selanjutnya berpotensi mundur satu tahun, dari 2030 menjadi 2031. Olympic Council of Asia (OCA) kini tengah mempertimbangkan opsi ini, agar ajang empat tahunan itu bisa dimanfaatkan sebagai kualifikasi menuju Olimpiade 2032.
Doha, sebagai tuan rumah Asian Games 2030, tidak masalah dengan perubahan tersebut. Andai jadwal mundur, mereka memastikan tetap siap menjadi tuan rumah.
Mereka kini menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada OCA dan International Olympic Committee (IOC).
“Keputusan seperti ini selalu membutuhkan banyak pemangku kepentingan dan banyak pertimbangan. Kami terbuka bekerja sama,” kata CEO Panitia Penyelenggara Asian Games Doha 2030 Ahmad Abdulla Al-Buenain dikutip dari AFP.
“Kami, panitia lokal, memastikan selalu siap. Semua venue harus siap dan seluruh rencana harus terlaksana,” katanya.
Qatar memang tidak perlu membangun banyak fasilitas baru untuk Asian Games. Sebab, tuan rumah Asian Games 2006 itu memiliki sejumlah venue yang telah digunakan dalam berbagai event internasional.
Salah satunya, Al Janoub Stadium, stadion sepak bola yang nantinya akan diubah menjadi arena basket untuk FIBA Basketball World Cup Qatar 2027.
“Itu contoh penting bagi kami. Ini menunjukkan bagaimana kami bisa mengoptimalkan infrastruktur yang sudah ada dan mengubah venue menjadi fasilitas multifungsi untuk berbagai jenis event,” ujar Al-Buenain.
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