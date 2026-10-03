Logo JawaPos
HomeHaji
Author avatar - Image
Dimas Choirul
Sabtu, 3 Oktober 2026 | 23.22 WIB

Kemenhaj Temukan 400 Ribu Data Haji Invalid, ini Respons Pelaku Travel

Direktur Jannah Firdaus Tour dan Travel Rahmat Syam menemui wartawan wartawan usai acara Manasik Haji Bersama 1.000 jemaah sekaligus Milad ke-23 Jannah Firdaus di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Sabtu (3/10). (Dimas Choirul/JawaPos.com).&nbsp; - Image

Direktur Jannah Firdaus Tour dan Travel Rahmat Syam menemui wartawan wartawan usai acara Manasik Haji Bersama 1.000 jemaah sekaligus Milad ke-23 Jannah Firdaus di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Sabtu (3/10). (Dimas Choirul/JawaPos.com).&nbsp;

JawaPos.com — Temuan Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) terkait sekitar 400 ribu data tidak valid dari 5,7 juta data jamaah haji yang telah divalidasi dinilai bisa memangkas masa tunggu haji.

"Artinya kuotanya akan lebih cepat lagi. Kemarin sudah disampaikan mungkin Kemenhaj sudah menyampaikan 14 tahun untuk yang haji reguler. Ya, kemungkinan ya. Dan haji khusus kemungkinan juga akan lebih maju," kata Direktur Jannah Firdaus Tour dan Travel Rahmat Syam kepada wartawan kepada wartawan usai acara Manasik Haji Bersama 1.000 jemaah sekaligus Milad ke-23 Jannah Firdaus di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Sabtu (3/10).

Dia menegaskan, pelaku usaha di sektor haji dan umrah akan mengikuti ketentuan pemerintah, termasuk regulasi yang ditetapkan Kemenhaj.

"Jadi kita ikutin, sebagai pelaku usaha di bidang haji dan umrah, tentunya kita mengikuti aturan dari kementerian haji regulasi di Indonesia," kata Rahmat.

Terkait kemungkinan adanya data tidak valid dalam daftar jamaah haji, menuru Rahmay memang dapat terjadi. Namun, dia tidak ingin mengomentari lebih jauh karena persoalan tersebut menjadi ranah Kemenhaj.

"Tapi memang kemungkinan ada yang seperti itu," kata Rahmat.

Menurut dia, sebagai pelaku industri perjalanan haji dan umrah, pihaknya tetap menjalankan layanan berdasarkan kuota dan perizinan resmi yang ditetapkan pemerintah.

"Artinya haji juga yang resmi, dan kemudian kita juga punya izin umrah yang resmi. Jadi kami tetap memberikan yang terbaik untuk seluruh jemaah umrah dan haji," ujarnya.

Sebelumnya, Kemenhaj melaporkan perkembangan terbaru mengenai pelaksanaan haji saat Rapat dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (28/9) lalu.

Editor: Dinarsa Kurniawan
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Untuk Biaya Haji 2027, Presiden Prabowo Usulkan Formula 52:48 Agar Tidak Memberatkan Jamaah - Image
Haji

Untuk Biaya Haji 2027, Presiden Prabowo Usulkan Formula 52:48 Agar Tidak Memberatkan Jamaah

Selasa, 29 September 2026 | 00.44 WIB

Sidang Kasus Korupsi Kuota Haji: Gus Yaqut Bantah Tuduhan Nur Arifin - Image
Kasuistika

Sidang Kasus Korupsi Kuota Haji: Gus Yaqut Bantah Tuduhan Nur Arifin

Rabu, 16 September 2026 | 06.37 WIB

105 Mitra Ojol Berangkat Umrah, Kisah di Baliknya Tak Sesederhana Perjalanan ke Tanah Suci - Image
Bisnis

105 Mitra Ojol Berangkat Umrah, Kisah di Baliknya Tak Sesederhana Perjalanan ke Tanah Suci

Sabtu, 12 September 2026 | 22.49 WIB

Terpopuler

Prediksi Susunan Pemain Denmark vs Portugal: Ruben Dias Siap Bawa Pulang Kemenangan - Image
1

Prediksi Susunan Pemain Denmark vs Portugal: Ruben Dias Siap Bawa Pulang Kemenangan

2

Prediksi Skor Israel vs Kosovo di UEFA Nations League: Dardanet Berpeluang Menang Tipis

3

Prediksi Skor Irlandia vs Austria di Liga Nations UEFA: Das Team Curi Poin

4

Alyssa Daguise Sedih Wajah Baby Soso Terekspos ke Publik

5

Prediksi Skor Vietnam vs Pakistan di FIFA ASEAN Cup: Golden Star Warriors Lumat Habis Shaheens

6

Injury Time Timnas Indonesia vs Bangladesh Jadi 7 Menit, John Herdman Beri Penjelasan

7

Prediksi Skor Polandia vs Rumania di Liga Nations UEFA: Biało-czerwoni Berburu Kemenangan

8

Fakta Sebenarnya Soal Hubungan Ashanty dengan Azriel Hermansyah 

9

Prediksi Israel vs Kosovo di UEFA Nations League: Duel Ketat, Tim Tamu Berpeluang Menang

10

Gelar Pertemuan, BEM UI, SEMA UGM, dan KM ITB Sepakat Gelar Aksi Besar dalam Waktu Dekat

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore