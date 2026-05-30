Seluruh Jamaah Haji Indonesia Kembali dari Mina, Nafar Tsani dan Lontar Jumrah Tuntas

Jamaah Haji Indonesia berdoa di depan jumrah Aqabah usai melontar jumrah terakhir untuk nafar tsani, Sabtu (30/5) dini hari. Seluruh jamaah haji Indonesia yang mengambil nafar tsani kembali ke Makkah hari ini. (Bayu Putra/JawaPos.com)
JawaPos.com – Sekitar 65 ribu jamaah haji Indonesia yang mengambil nafar tsani saat mabit di Mina Kembali ke Makkah hari ini, Sabtu (30/5).
Sejak pagi, mereka sudah berkemas dan menata perbekalan ke dalam tas. Sembari menunggu bus yang akan menjemput mereka untuk kembali ke hotel masing-masing.
Sebagian memilih untuk berjalan kaki menuju Jamarat sembari menggendong ransel, menuntaskan lontar jumrah di hari tasyrik ketiga.
Koordinator Satgas Operasi Armuzna dan Perlindungan Jamaah PPIH Arab Saudi Harun Al Rasyid menjelaskan, pergerakan jamaah dimulai pukul 07.00 Waktu Arab Saudi (WAS).
“Jadi ada yang sudah memberangkatkan pukul 07.00, yaitu di Markaz 9,” terangnya di Markaz 87 area tenda Misi Haji Indonesia di Mina, Sabtu (30/5).
Menurut dia, mobilisasi jamaah pada hari ini berjalan cukup landai dan lancar. Para petugas haji juga sigap untuk membantu para jamaah berkemas dan mengarahkan ke bus.
Salah satunya karena Sebagian besar jamaah haji Indonesia sudah mengambil nafar awal sehari sebelumnya.
Tercatat ada 137.565 jamaah haji Indonesia yang mengambil nafar awal, atau sekitar 68 persen dari total jamaah.
Dia memastikan bahwa jamaah haji akan Kembali ke hotelnya sebelum gelap. “Target keberangkatan nanti, akhir dari nafar tsani, sudah kami tentukan waktunya pukul 16.00,” lanjut jendderal bintang satu TNI AL itu.
Selepas pukul 16.00, tim satgas mina Bersama tim ad hoc akan melakukan sweeping ke seluruh tenda jamaah haji Indonesia di Mina.
