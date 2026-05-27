Logo JawaPos
HomeHaji
Author avatar - Image
Bayu Putra
Kamis, 28 Mei 2026 | 03.22 WIB

Jamaah Haji Tuntaskan Rangkaian Wukuf-Mabit-Jumrah Aqabah, Wamenhaj Minta Petugas Bekerja Maksimal

Jamaah haji sedunia memadati jalanan di Mina, Arab Saudi, untuk melonntar jumrah Aqabah, Rabu (27/5) waktu Arab Saudi. (Media Centeer Haji 2026) - Image

Jamaah haji sedunia memadati jalanan di Mina, Arab Saudi, untuk melonntar jumrah Aqabah, Rabu (27/5) waktu Arab Saudi. (Media Centeer Haji 2026)

JawaPos.com – Usai sudah rangkaian paro pertama puncak ibadah haji. Usai menjalani wukuf pada Selasa (26/5) yang dilanjutkan mabit di Muzdalifah, sejak pagi tadi, Rabu (27/5) jamaah haji Indonesia mulai melontar jumrah aqabah.

Lontar jumrah aqabah yang diakhiri dengan tahalul awal menandakan para jamaah haji tidak lagi terikat dengan larangan ihram kecuali berhubungan suami istri.

Untuk menuntaskan larangan itu, jamaah haji masih harus melakukan tahalul tsani yang ditandai dengan selesainya pelaksanaan tawaf Ifadah.

Rangkaian haji dimulai dengan wukuf di Arafah. Saat wukuf, terlihat bahwa pengaturan penempatan jamaah di tenda minim komplain.

Antrean di toilet masih terjadi di waktu-waktu tertentu, terutama menjelang waktu shalat, termasuk menjelang dimulainya wukuf.

Sebaliknya, beberapa jamaah mengapresiasi sejumlah layanan  yang dihadirkan di Arafah. Salah satunya makanan.

“Banyak sekali makanannya. Ini bawa (bekal) semuanya nggak kemakan karena yang diberi banyak sekali,” ujar Sunanik, jamaah haji Kloter SUB 37 asal Kabupaten Lamongan.

Menjelang matahari terbenam, para jamaah keluar tenda. Mereka berdiri menghadap kiblat, mencukupkan doanya sepanjang wukuf.

Usai Shalat maghrib, para jamaah digeser untuk mabit ke Muzdalifah. Mereka beristirahat di Muzdalifah, sebagian memanfaatkannya untuk tidur sejenak.

Tak semua jamaah haji melakukan mabit reguler. Ada puluhan ribu jamaah berkebutuhan khusus yang menjalani mabit murur. Yakni mabit di Muzdalifah tanpa turun dari bus.

Editor: Bayu Putra
Tags
Artikel Terkait
Jamaah Haji Mulai Dibawa ke Arafah, 11.570 Orang Pilih Jalani Tarwiyah - Image
Haji

Jamaah Haji Mulai Dibawa ke Arafah, 11.570 Orang Pilih Jalani Tarwiyah

Senin, 25 Mei 2026 | 20.15 WIB

1.200 Tenaga Kesehatan Disiagakan untuk Puncak Haji, Atur Layanan Wukuf agar Tak Langgar Regulasi Saudi - Image
Haji

1.200 Tenaga Kesehatan Disiagakan untuk Puncak Haji, Atur Layanan Wukuf agar Tak Langgar Regulasi Saudi

Senin, 25 Mei 2026 | 03.55 WIB

Wamenhaj Dahnil Pastikan Jamaah Haji Indonesia Dapat Tempat di Tenda Arafah dan Mina - Image
Haji

Wamenhaj Dahnil Pastikan Jamaah Haji Indonesia Dapat Tempat di Tenda Arafah dan Mina

Senin, 25 Mei 2026 | 03.09 WIB

Terpopuler

Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye! - Image
1

Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye!

2

11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak

3

20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik

4

Bocor! Ini Alasan Yuran Fernandes Terima Pinangan Bernardo Tavares untuk Perkuat Persebaya Surabaya

5

14 Angkringan Paling Nikmat di Surabaya, Tempat Nongkrong Seru Sambil Kuliner dan Jajan

6

Berlabel Timnas Cape Verde! Yuran Fernandes Siap Jadi Tembok Baru Persebaya Surabaya Era Bernardo Tavares

7

Breaking News! Persebaya Surabaya Deal Rekrut Yuran Fernandes, Green Force Dapatkan Pengganti Gustavo Fernandes

8

Kronologi Sekeluarga Tewas saat Camping di Temanggung: Mulut Korban Berbusa ketika Ditemukan

9

Kabar Baik! HP Frans Putros yang Hilang saat Konvoi Juara Persib Bandung Akhirnya Ditemukan

10

15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore