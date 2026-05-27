Jamaah Haji Tuntaskan Rangkaian Wukuf-Mabit-Jumrah Aqabah, Wamenhaj Minta Petugas Bekerja Maksimal

Jamaah haji sedunia memadati jalanan di Mina, Arab Saudi, untuk melonntar jumrah Aqabah, Rabu (27/5) waktu Arab Saudi. (Media Centeer Haji 2026)
JawaPos.com – Usai sudah rangkaian paro pertama puncak ibadah haji. Usai menjalani wukuf pada Selasa (26/5) yang dilanjutkan mabit di Muzdalifah, sejak pagi tadi, Rabu (27/5) jamaah haji Indonesia mulai melontar jumrah aqabah.
Lontar jumrah aqabah yang diakhiri dengan tahalul awal menandakan para jamaah haji tidak lagi terikat dengan larangan ihram kecuali berhubungan suami istri.
Untuk menuntaskan larangan itu, jamaah haji masih harus melakukan tahalul tsani yang ditandai dengan selesainya pelaksanaan tawaf Ifadah.
Rangkaian haji dimulai dengan wukuf di Arafah. Saat wukuf, terlihat bahwa pengaturan penempatan jamaah di tenda minim komplain.
Antrean di toilet masih terjadi di waktu-waktu tertentu, terutama menjelang waktu shalat, termasuk menjelang dimulainya wukuf.
Sebaliknya, beberapa jamaah mengapresiasi sejumlah layanan yang dihadirkan di Arafah. Salah satunya makanan.
“Banyak sekali makanannya. Ini bawa (bekal) semuanya nggak kemakan karena yang diberi banyak sekali,” ujar Sunanik, jamaah haji Kloter SUB 37 asal Kabupaten Lamongan.
Menjelang matahari terbenam, para jamaah keluar tenda. Mereka berdiri menghadap kiblat, mencukupkan doanya sepanjang wukuf.
Usai Shalat maghrib, para jamaah digeser untuk mabit ke Muzdalifah. Mereka beristirahat di Muzdalifah, sebagian memanfaatkannya untuk tidur sejenak.
Tak semua jamaah haji melakukan mabit reguler. Ada puluhan ribu jamaah berkebutuhan khusus yang menjalani mabit murur. Yakni mabit di Muzdalifah tanpa turun dari bus.
