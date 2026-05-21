Menhaj Cek Layanan Terminal Syib Amir Makkah: Saya Menemukan Petugas-Petugas yang Luar Biasa

JawaPos.com – Amirul Hajj sekaligus Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf tiba di Makkah Rabu (20/5) malam Waktu Arab Saudi.

Usai melaksanakan umrah wajib, Irfan langsung bergerak memantau pergerakan jamaah haji Indonesia di sekitar WC 3 Masjidil Haram, sebelah tower Zam-Zam.

Lokasi itu merupakan titik pertemuan utama jamaah haji Indonesia yang baru keluar dari Masjidil Haram. Baik yang akan menuju terminal Ajyad, Syib Amir, Jabal Ka’bah, maupun menuju tower Zam-Zam.

Dalam kesempatan itu, Irfan sempat meminta penjelasan mengenai titik-ttik penempatan petugas haji kepada Kepala Seksi Khusus Harom Latif Wibawa.

Termasuk model pelayanan yang diberikan oleh petugas haji yang ada di Kawasan Masjidil Haram. “Petugas kami bagi menjadi tiga sif, setiap sif 40 orang,” terang Latif.

Irfan juga sempat berbincang dengan sejumlah jamaah asal kloter Balikpapan yang baru saja menunaikan umrah.

Dalam perbincangan itu, para jamaah menyampaikan apresiasi atas pelayanan para petugas haji tahun ini.

“Inisiatif petugas tinggi sekali sejak dari tanah air, terutama kepada lansia, pak,” ujar Muhammad Subhan, jamaah haji asal Kloter BPN 16.

Usai menemui jamaah di depan Masjidil Haram, Irfan kemudian bergeser ke terminal Syib Amir di sisi Timur Masjidil Haram.