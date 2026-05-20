1 Jamaah Haji Indonesia Lansia Hilang 5 Hari di Makkah, PPIH: Pencarian Terus Dilakukan

JawaPos.com – Sudah lima hari sejak salah seorang jamaah haji Indonesia, Muhammad Firdaus Ahlan, tak Kembali ke hotelnya di Makkah, Arab Saudi.

Kakek berusia 73 tahun itu dilaporkan pergi dari hotel sejak Jumat, 15 Mei 2026 tanpa membawa identitas, dan hingga saat ini masih hilang.

Firdaus berasal dari kloter JKG 27, rombongan 1, dan tergabung dalam KBIH Imam Bonjol.

Juru Bicara Kementerian Haji dan Umrah RI Ichsan Marsha menjelaskan, proses pencarian jamaah haji hilang terus dilakukan secara serius, menyeluruh dan terus berlanjut hingga saat ini.

“Kami mendapatkan laporan melalui Kanal Kawal Haji pada 16 Mei 2026 dan berdasarkan informasi terakhir, beliau keluar hotel tanpa membawa kartu identitas,” terangnya di Makkah, Rabu (20/5).

Berdasarkan laporan kronologi di web kawal haji, saat keluar dari hotel, Firdaus mengenakan kaos putih dan sarung. Ia juga mengenakan gelang haji.

Berdasarkan rekaman CCTV hotel, Firdaus terakhir kali terlihat keluar hotel pada pukul 09.04 Waktu Arab Saudi.

Saat itu, lobi hotel sedang sepi karena sebagian besar jamaah sudah bersiap-siap dan berangkat untuk melaksanakan shalat Jumat.

“Sejak informasi kami terima, kami membuat sejumlah tim yang terdiri dari beberapa orang,” lanjut Ichsan.