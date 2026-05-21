Jamaah Haji Bergerak ke Arafah Mulai 8 Zulhijjah Pagi, Ini Skema Pergerakan Bus di Armuzna

JawaPos.com – Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi mulai menyiapkan keberangkatan jamaah haji Indonesia menuju Arafah untuk wukuf.

Rencananya, jamaah haji akan bergiliran diberangkatkan ke Arafah pada hari tarwiyah, yakni 8 Zulhijjah atau Senin (25/5).

“Trip pertama dari Makkah dimulai pukul 7 pagi,” terang Kabid Transportasi PPIH Arab Saudi Syarif Rahman, dikutip Kamis (21/5).

Pihaknya sudah menyiapkan SOP bagi para jamaah sesuai jam keberangkatan masing-masing rombongan.

Setelah jam keberangkatan ditentukan, jamaah haji diminta menyiapkan perbekalan sekitar 6 jam sebelumnya.

Kemudian, 3 jam menjelang keberangkatan, jamaah haji mulai memakai pakaian ihram. Setelah itu, 1 jam sebelum jadwal keberangkatan, jamaah turun ke lobi hotel.

Dengan pengaturan tersebut, diharapkan jamaah tidak terlalu lama menunggu di lobi hotel. Karena pemberangkatan bisa berlangsung hingga sore hari, mengingat banyaknya jamaah haji Indonesia.

“Kalau jadwal itu dipatuhi, dipahami oleh semua pihak, Insya Allah tidak ada keterlambatan pada saat pergerakan ke Armuzna,” lanjut Syarif.

Ia menjelaskan, untuk setiap markaz berisi 3.000 jamaah, disiapkan 7 bus yang akan membawa para jamaah bergiliran alias taraduddi.