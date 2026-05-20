Fiqih Haji: Pengertian Mabit Murur di Muzdalifah dan Kedudukannya dalam Syariat

JawaPos.com – Mabit di Muzdalifah merupakan salah satu ritual wajib dalam rangkaian ibadah haji. Mayoritas ulama memandang mabit di Muzdalifah masuk dalam wajib haji.

Namun, beberapa tahun belakangan saat jumlah jamaah haji semakin banyak, muncul skema baru yang disebut murur.

Musyrif Diny Kementerian Haji dan Umrah RI KH Cholil Nafis menjelaskan, pada prinsipnya mabit atau bermalam di Muzdalifah itu hukumnya adalah wajib.

Sebagaimana Firman Allah dalam bagian Surah Al Baqarah 198:

فَإِذَآ أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَٰتٍ فَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ عِندَ ٱلْمَشْعَرِ ٱلْحَرَامِ

Artinya:

Maka apabila kamu telah bertolak dari Arafah, Berzikirlah di Masy’aril Haram (Muzdalifah).

Di Muzdalifah, untuk disebut sebagai mabit ada tolok ukurnya. “Disebut dengan mabit kalau dia melewati nisful lail, tengah malam,” terangnya di Makkah, Selasa (19/8).

Dia menjelaskan, ada tiga skema mabit di Muzdalifah yang dibenarkan secara syariat. Pertama adalah mabit ‘adi, yakni mabit di Muzdalifah sebagaimana biasanya.