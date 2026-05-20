Kronologi Hilangnya Muhammad Firdaus Ahlan, Jamaah Haji Indonesia di Makkah

JawaPos.com - Muhammad Firdaus Ahlan, Jamaah Haji Indonesia asal kloter JKG 27 sudah lima hari menghilang saat berada di Makkah. Ia diketahui meninggalkan hotelnya pada Jumat, 15 Mei 2026 pukul 09.04 dan hingga saat ini belum juga ditemukan.

PPIH Arab Saudi telah menerjunkan tim untuk mencari keberadaan lansia berusia 73 tahun tersebut. Juga telah berkoordinasi dengan kepolisian Arab Saudi.

Nafsiah Nawan, istri Firdaus, menjelaskan kronologi hilangnya jamaah asal Pondok Labu, Jakarta Selatan itu.

Semua berawal saat Firdaus hendak melaksanakan shalat Jumat. Meski sudah dilarang karena kondisinya meragukan, ia tetap bersikeras untuk berangkat shalat jumat di masjid sekitar hotel.

“Kata temannya Bapak nggak usah shalat Jumat, Bapak di rumah (kamar) aja,” ujar Nafsiah menirukan kawan sekamar Firdaus. Ternyata, Firdaus tetap pergi dan kamarnya pun sepi.

Sekitar pukul 16.00, ia Kembali ke kamar Firdaus dan mendapati sang suami belum juga kembali.

“Saya tanya temannya, Pak Firdaus belum pulang. Saya kaget, kan dari siang ya, belum pulang. Kenapa bapak nggak bilang ke saya,” lanjut Nafsiah penuh penyesalan.

Menurut Nafsiah, selama di Makkah Firdaus lebih banyak berada di kamar. Sehingga Ketika tiba-tiba sang suami pergi berjam-jam, ia tentu saja panik.

Akhirnya Nafsiah menelepon ketua rombongan dan ketua kloter. Ia juga menelepon putrinya di tanah air.