Menuju Puncak Haji 2026: 3 Kloter Terakhir Jamaah Haji Indonesia di Madinah Berangkat ke Makkah

JawaPos.com – Tuntas sudah pergerakan jamaah haji Indonesia gelombang 1 menjelang puncak haji.

Hari ini, Jumat (15/5) sebanyak tiga kloter terakhir telah diberangkatkan dari Madinah menuju Makkah untuk bersip menjalani umrah wajib.

Ketiga kloter itu masing-masing UPG 21 berisi 391 jamaah, KJT 20 berisi 443 jamaah, dan BTH 14 berisi 444 jamaah. 1.278 jamaah itu diberangkatkan serentak pukul 07.00 Waktu Arab Saudi (WAS).

Sebelum menuju Makkah, para jamaah terlebih dahulu singgah di masjid Bir Ali untuk mengambil miqat umrah wajib.

“Alhamdulillah, semua berjalan tertib. Tidak ada persoalan krusial di lapangan. Madinah secara bertahap mulai kosong dari jemaah haji reguler gelombang pertama,” terang Kadaker Madinah Khalilurrahman di Bir Ali.

Ia juga memastikan bahwa jamaah yang masih dirawat di RS Arab Saudi dan Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) di Madinah tetap dalam pengawasan tim medis.

Jika dokter suda memberi rekomendasi uuntuk berangkat ke Makkah, mereka akan diantar ke Makkah.

Dengan keberangkatan tiga kloter terakhir itu, maka kini seluruh jamaah haji Indensia di Madinah sebanyak 103,7 ribu orang telah berada di Makkah.

Secara keseluruhan, hingga kemarin (14/5) sudah ada 57 ribuan jamaah haji Indonesia yang datang via Jeddah.