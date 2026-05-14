Jamaah Haji Indonesia yang Rekam Perempuan Saudi Bebas Bersyarat, Diproses Lagi bila Korban Menuntut

JawaPos.com – Seorang jamaah haji Indonesia yang ketahuan memvideokan perempuan Saudi tanpa izin akhirnya mendapatkan pembebasan bersyarat.

Konsul Jenderal RI di Jeddah, Yusron B Ambary, menjelaskan bahwa jamaah haji yang tak disebutkan identitasnya itu diizinkan untuk melanjutkan ibadah haji sampai selesai.

Meski demikian , karena statusnya bebas bersyarat, KJRI masih terus memantau perkembangan kasus tersebut dari pihak korban.

“KJRI akan terus memantau apakah akan ada tuntutan hak khusus dari pihak perempuan yang diambil videonya itu,” terangnya di Arafah, Rabu (13/5) petang Waktu Arab Saudi.

Bila hingga saat kepulangan tidak ada tuntutan dari korban, maka yang bersangkutan nanti saat kepulangan bisa Kembali ke tanah air.

“Kalau tidak ya berarti akan ada tuntutan lain, dan kita belum tahu sampai saat ini tuntutannya,” lanjut Yusron.

Ia menambahkan, dalam sistem hukum Arab Saudi ada pidana yang bersifat umum dan ada lagi jenis pidana yang bersifat khusus.

“Nah pidana bersifat khusus itu tergantung dari tuntutan pihak korban dalam hal ini,” jelas Yusron.

Yusron mengingatkan jamaah haji Indonesia agar benar-benar mematuhi hukum yang berlaku di Arab saudi.