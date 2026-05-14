Jamaah Haji Indonesia yang Rekam Perempuan Saudi Bebas Bersyarat, Diproses Lagi bila Korban Menuntut

Konsul Jenderal RI di jeddah, Yusron B Ambary menjelaskan perkembangan kasus jamaah haji Indonesia merekam perempuan saudi tanpa izin, Rabu (13/5/2026). (Media Center Haji 2026)
JawaPos.com – Seorang jamaah haji Indonesia yang ketahuan memvideokan perempuan Saudi tanpa izin akhirnya mendapatkan pembebasan bersyarat.
Konsul Jenderal RI di Jeddah, Yusron B Ambary, menjelaskan bahwa jamaah haji yang tak disebutkan identitasnya itu diizinkan untuk melanjutkan ibadah haji sampai selesai.
Meski demikian , karena statusnya bebas bersyarat, KJRI masih terus memantau perkembangan kasus tersebut dari pihak korban.
“KJRI akan terus memantau apakah akan ada tuntutan hak khusus dari pihak perempuan yang diambil videonya itu,” terangnya di Arafah, Rabu (13/5) petang Waktu Arab Saudi.
Bila hingga saat kepulangan tidak ada tuntutan dari korban, maka yang bersangkutan nanti saat kepulangan bisa Kembali ke tanah air.
“Kalau tidak ya berarti akan ada tuntutan lain, dan kita belum tahu sampai saat ini tuntutannya,” lanjut Yusron.
Ia menambahkan, dalam sistem hukum Arab Saudi ada pidana yang bersifat umum dan ada lagi jenis pidana yang bersifat khusus.
“Nah pidana bersifat khusus itu tergantung dari tuntutan pihak korban dalam hal ini,” jelas Yusron.
Yusron mengingatkan jamaah haji Indonesia agar benar-benar mematuhi hukum yang berlaku di Arab saudi.
Baca Juga:31 Anggota Musyrif Diny Mulai Datang ke Tanah Suci, Ini Tugas dan Daftar Anggotanya di Haji 2026
"Seperti misalnya jangan ngambil gambar foto sembarangan, jangan memoto askar, jangan juga mengambil foto orang lain tanpa izin dan lain sebagainya," imbuhnya.
7 Mall Terbaik di Bandung dengan Banyak Tenant Kuliner dan Spot Foto yang Instagramable
5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat
Bupati Roby Kurniawan Disebut Netizen Sebagai Bupati R yang Bikin Ayu Aulia Kehilangan Rahim
10 Rekomendasi Kuliner Bakmi Jawa di Surabaya, Pengunjung Sampe Rela Antre Demi Seporsi Kenikmatan Kuliner Malam Satu Ini!
14 Daftar Mall Terbaik di Bandung yang Selalu Ramai Dikunjungi, Lengkap untuk Shopping dan Hiburan Keluarga
10 Mall di Semarang yang Tak Pernah Sepi Pengunjung, Tempat Favorit untuk Belanja dan Nongkrong
Persebaya Surabaya Dilaporkan Capai Kesepakatan dengan Striker Asing, Punya Rekam Jejak di Indonesia!
18 Kuliner Mie Ayam di Yogyakarta yang Rasanya Autentik Tapi Harganya Cocok untuk Semua Kalangan Masyarakat
Pertemuan dengan Suporter, Fariz Julinar Tegaskan PSIS Semarang Siap Bangkit Musim Depan
4 Tempat Makan Siomay Paling Enak di Bandung, Jangan Skip karena Variannya Berlimpah dengan Siraman Bumbu Kacang yang Lezat