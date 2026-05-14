Tenda untuk Wukuf di Arafah Sudah 90 Persen, Ini Deretan Fasilitas yang Didapat Jamaah Haji Indonesia

JawaPos.com – Jajaran Petugas penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi Kembali mengecek persiapan fasilitas wukuf bagi jamaah haji Indonesia di Arafah.

Tenda-tenda jamaah haji Indonesia berada di sisi utara padang Arafah, dekat dengan akses menuju Muzdalifah.

Saat JawaPos.com Bersama tim Media Center Haji menengok tenda-tenda tersebut, Rabu (13/5) sore Waktu Arab Saudi (WAS), terlihat bahwa penyiapan fasilitas di Arafah sudah hampir tuntas.

Di sejumlah tenda sudah tersedia ratusan kasur kecil berukuran 50x170 cm untuk digunakan jamaah beristirahat maupun berzikir dan berdoa saat wukuf.

Di dalam tenda-tenda itu juga tersedia sejumlah AC berukuran besar untuk menyejukkan ruangan yang nantinya akan penuh dengan jamaah haji.

Begitu pula dengan fasilitas toilet maupun tempat wudhu yang disediakan di sejumlah titik di antara tenda-tenda jamaah haji.

Air di toilet maupun tempat wudhunya sudah mengalir dan cukup deras, sehingga bisa langsung dipakai. Tersedia pula toilet disabilitas dengan jalur khusus untuk kursi roda.

Ketua PPIH Arab Saudi sekaligus Dirjen Pelayanan Haji Kemenhaj Ian Heriyawan menjelaskan, tenda-tenda di Arafah sudah hampir siap untuk digunakan jamaah.

“Dapat dikatakan mungkin 90% lebih ya (kesiapannya). Tapi kita pastikan besok hari Sabtu (16/5). Karena kita harus memastikan bahwa setiap jamaah kapasitas tenda itu cukup untuk seluruh jamaah,” terangnya usai peninjauan, Rabu (13/5) sore.

