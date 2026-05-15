11 Hari Menuju Wukuf, Bus Shalawat Stop Operasi H-3, Jamaah Haji Diminta Simpan Tenaga

JawaPos.com – Bila tidak ada perubahan, tahun ini puncak ibadah haji pada 9 Zulhijjah diperkirakan akan jatuh pada Selasa, 26 Mei 2026.

Dalam Rencana Perjalanan Haji 1447 Hijriah yang dirilis Kementerian Haji dan Umrah RI, 26 Mei telah dicantumkan sebagai tanggal pelaksanaan wukuf.

Namun, kepastian hari Arafah masih akan menanti keputusan Pemerintah Arab Saudi tentang penentuan awal bulan Zulhijjah.

Berikut jadwal puncak ibadah haji berdasarkan Kepmenhaj Nomor 7 Tahun 2025:

Senin, 25 Mei 2026, 8 Zulhijjah 1447 H: Jamaah haji berangkat dari Makkah ke Arafah

Selasa, 26 Mei 2026, 9 Zulhijjah 1447 H: Wukuf di Arafah, Mabit di Muzdalifah

Rabu, 27 Mei 2026, 10 Zulhijjah 1447 H: Idul Adha, Lontar Jumrah Aqabah

Kamis, 28 Mei 2026, 11 Zulhijjah 1447 H: Hari Tasyrik I, Lontar Jumrah Ula, Wustha, Aqabah

Jumat, 29 Mei 2026, 12 Zulhijjah 1447 H: Hari Tasyrik II, Lontar Jumrah Ula, Wustha, Aqabah (nafar awal)

Sabtu, 30 Mei 2026, 13 Zulhijjah 1447 H: Hari Tasyrik III, Lontar Jumrah Ula, Wustha, Aqabah (nafar tsani) Terkait jadwal tersebut, operasional bus shalawat juga akan menyesuaikan. Beberapa hari sebelum puncak haji, bus shalawat akan berhenti beroperasi.

Tujuannya adalah mencegah jamaah haji memaksakan diri beribadah di Masjidil Haram mendekati puncak haji.

Berdasarkan pengumuman yang dirilis petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi, untuk masa pra Armuzna, bus Shalawat hanya akan beroperasi sampai Jumat (22/5) pekan depan atau 5 Zulhijjah.

“Benar, bus Shalawat akan berhenti beroperasi pada 23 Mei,” terang Kepala Pos Terminal Ajyad Makkah M Rif’at Sitorus saat ditemui Kamis (14/5) malam.

Bus Shalawat akan beroperasi Kembali usai Armuzna, yakni Minggu (31/5) dan akan berakhir pada 21 Juni 2026.