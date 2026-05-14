Laba BSI Tembus Rp 2,2 Triliun, Tabungan Haji Generasi Muda Melonjak Drastis

JawaPos.com – PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk atau BSI mencatatkan kinerja positif pada Kuartal I-2026. Perseroan membukukan laba bersih sebesar Rp 2,2 triliun atau tumbuh 17,1 persen secara tahunan atau year-on-year (yoy).

Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo mengatakan, pertumbuhan laba tersebut ditopang oleh peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) dan dana murah atau Current Account Saving Account (CASA) yang tumbuh signifikan.

“Kami di BSI, Alhamdulillah, mencatat pertumbuhan laba sebesar 17,1 persen yaitu Rp2,2 triliun. Ini didukung oleh pertumbuhan Dana Pihak Ketiga yang tertinggi di industri, dan dana murah yang juga tertinggi di industri,” kata Anggoro di Jakarta, seperti dikutip Antara, Rabu (13/5).

Sepanjang Kuartal I-2026, Anggoro membeberkan bahwa DPK BSI tercatat tumbuh 17,99 persen yoy menjadi Rp 376,8 triliun. Sementara dana murah meningkat 21,36 persen yoy menjadi Rp 236,24 triliun.

Menurut Anggoro, pertumbuhan tersebut tidak lepas dari strategi perseroan dalam memperluas layanan tabungan haji dan umrah, khususnya dengan menyasar generasi muda agar mulai mempersiapkan biaya ibadah sejak dini.

Ia mengungkapkan, jumlah nasabah tabungan haji dari kelompok usia 21-40 tahun atau generasi milenial dan Gen Z kini mencapai 1,2 juta nasabah. Sedangkan total nasabah tabungan haji dari seluruh kelompok usia mencapai 6,11 juta nasabah.

“Ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk beribadah sejak dini sudah mulai terlihat karena komposisi usia muda meningkat,” bebernya.

Anggoro menambahkan, meningkatnya pembukaan rekening tabungan haji dalam satu tahun terakhir turut mendorong kenaikan market share perseroan. Pangsa pasar BSI tercatat naik menjadi 53,6 persen pada 2025, dari sebelumnya masih berada di bawah 50 persen pada 2023.