Mengenal Jamarat, Tempat Jutaan Jamaaah Haji Sedunia Melontar Jumrah

JawaPos.com – Jamarat merupakan bagian penting dalam prosesi ibadah haji. Di sinilah para jamaah haji mengikuti jejak Nabi Ibrahim Alaihissalam dalam melawan pengaruh setan.

Jamarat terletak di Kawasan Mina, sekitar 20 menit perjalanan menggunakan mobil dari Masjidil Haram di pusat kota Makkah.

Senin (11/5) lalu Waktu Arab Saudi, JawaPos.com berkesempatan mengunjungi situs bersejarah itu bersama tim Media Center Haji 2026 dan puluhan wartawan peliput haji dari berbagai negara muslim.

Suasana Jamarat saat itu masih sepi dan tertutup untuk umum. Di beberapa titik Kawasan tenda Mina, terlihat pekerja sibuk merenovasi beberapa bagian. Sebagian lagi mengecat beberapa bagian di area Mina dan Jamarat.

Area Jamarat merupakan bangunan empat lantai yang menjadi bingkai bagi tiga dinding batu. Yakni Jumrah Ula, Wustha, dan Aqabah.

Setiap dinding memiliki panjang antara 30-40 meter, atau jika dihitung keliling, area dindingnya mencapai 60-80 meter.

Berdsarkan informasi dari otoritas setempat, setiap dinding di tiap lantai bisa menampung sekitar 50 ribu pelontar jumrah tiap jam.

Artinya, dalam satu jam, tiga jumrah di empat lantai bisa menampung 600 ribu pelontar. Namun, angka tersebut bersifat dinamis. Bukan puluhan ribu orang tumpah ruah di satu titik.

Sebab, satu orang pelontar hanya butuh waktu kurang dari satu menit untuk menyelesaikan lontaran di satu jumrah, kemudian beralih ke jumrah lain.