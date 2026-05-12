Tempe Orek 5 Kilogram Bikin Koper Jamaah Haji Indonesia Dibongkar Gara-Gara Petugas Bandara Curiga

Petugas mengecek koper jamaah haji sebelum diberangkatkan ke Makkah. Ada koper jamaah yang terpaksa dibongkar karena membawa bungkusan mencurigakan yang ternyata tempe orek. (Media Center Haji 2026)
JawaPos.com – Temuan tak biasa dalam koper jamaah haji Indonesia kembali muncul. Kali ini, yang jadi perhatian adalah bawaan makanan, yakni tempe orek.
Salah satu koper jamaah haji Indonesia terpaksa dibongkar di bandara King Abdulaziz Jeddah, karena petugas x-ray mendapati bungkusan tak biasa berukuran cukup besar dan mencurigakan di dalam koper.
"Ternyata ada tempe orek berkilo-kilogram, kami lalu menjelaskan pada petugasnya bahwa itu makanan," kata anggota Tim Bagasi Bandara Jeddah PPIH Arab Saudi Muhammad Riza Fahlevi di Bandara Jeddah, Senin (11/5).
Diperkirakan, berat masakan tempe orek itu mencapai 5 kilogram. Tak heran, petugas jadi curiga karena bentuknya tak biasa.
Usai mendapat penjelasan dari PPIH Arab Saudi, akhirnya tempe orek tak jadi ditahan, dan jamaah boleh membawanya menuju Makkah.
Bungkusan makanan yang dibawa jamaah memang berpotensi dibongkar di bandara, karena bentuk bungkusannya memang tak biasa.
Tak hanya tempe orek, petugas juga sempat membongkar koper jamaah haji yang membawa minyak zaitun.
Sebenarnya minyak zaitun adalah produk yang umum ditemukan. Namun, lantaran jamaah membungkusnya dengan lakban berlapis, bentuknya jadi lain dan mengundang kecurigaan.
"Kemasan itu yang membuat petugas x-ray bandara curiga dan meminta pembongkaran," lanjut Riza.
Ia mengimbau jamaah agar untuk tidak membawa barang berlebihan, termasuk makanan.
Sebab, selama di tanah suci, jamaah haji mendapat makan tiga kali sehari dengan menu Indonesia. Jadi tidak perlu khawatir tidak cocok.
