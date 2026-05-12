Menengok Fasilitas di Adahi, Tempat Penyembelihan Hewan Dam Jamaah Haji di Makkah

Deretan petugas jagal di Adahi. mereka yang bertugas menyembelih hewan dam milik jamaah haji selama musim haji tahun ini. (Bayu Putra/JawaPos.com/MCH 2026)
JawaPos.com - Setiap tahun, lebih dari separuh jamaah haji sedunia membayar dam atau denda atas pilihan haji mereka, yakni haji Tamattu dan Qiran.
Dam dikenakan pada jamaah haji Tamattu dan Qiran berdasarkan Firman Allah dalam Surah Al Baqarah 196:
فَاِذَٓا اَمِنْتُمْ۠ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِۚ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ اِذَا رَجَعْتُمْۜ
Artinya:
Apabila kamu dalam keadaan aman, siapa yang mengerjakan umrah sebelum haji, dia (wajib menyembelih) hadyu yang mudah didapat. Akan tetapi, jika tidak mendapatkannya, dia (wajib) berpuasa tiga hari dalam (masa) haji dan tujuh (hari) setelah kamu kembali.
Baca Juga:Tempe Orek 5 Kilogram Bikin Koper Jamaah Haji Indonesia Dibongkar Gara-Gara Petugas Bandara Curiga
Di Tanah Suci Makkah, ada satu lembaga yang khusus menangani penyembelihan hewan dam, yakni Adahi.
Lembaga ini memiliki kompleks penyembelihan hewan seluas hampir 1,2 juta meter persegi.
Lokasinya berada di Mina, tepatnya di sisi timur tenda-tenda jamaah haji di Mina.
Seraj Mohammed Alfelali, General Manager Hady & Adahi Program menjelaskan, dalam satu musim haji, pihaknya bisa menerima hingga 932.000 ekor hadyu atau hewan sembelihan, bahkan bisa lebih dari 1 juta ekor.
Adahi juga hanya punya waktu sangat singkat, yakni 3,5 hari untuk menyembelih seluruh hewan dam tersebut.
11 Rekomendasi Mall Terbaik di Surabaya yang Bikin Betah Jalan-Jalan dan Susah Pulang
10 Mall di Semarang yang Tak Pernah Sepi Pengunjung, Tempat Favorit untuk Belanja dan Nongkrong
Marak Link Live Streaming Gratis Persija Jakarta vs Persib Bandung, Jakmania dan Bobotoh Pilih yang Mana?
KPK Tindaklanjuti Pelaporan Dugaan Korupsi APBD Era Mantan Gubernur Sultra Nur Alam
14 Daftar Mall Terbaik di Bandung yang Selalu Ramai Dikunjungi, Lengkap untuk Shopping dan Hiburan Keluarga
9 Rekomendasi Mall Terbaik di Sidoarjo untuk Belanja, Kuliner, dan Tempat Nongkrong Bersama Keluarga
15 Kuliner Seafood Ternikmat di Surabaya, Hidangan Laut Segar dengan Cita Rasa Khas yang Sulit Dilupakan
Jadwal Moto3 Prancis 2026! Start Posisi 6, Veda Ega Pratama Buka Peluang Podium di Moto3 Prancis 2026
17 Tempat Makan Hidden Gem di Surabaya yang Tidak Pernah Sepi, Rasanya Selalu Konsisten Enak
16 Kuliner Bakso di Yogyakarta yang Rasanya Dinilai Selalu Konsisten Enak, Bikin Para Pengunjung Ketagihan Datang Lagi