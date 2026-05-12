Menengok Fasilitas di Adahi, Tempat Penyembelihan Hewan Dam Jamaah Haji di Makkah

JawaPos.com - Setiap tahun, lebih dari separuh jamaah haji sedunia membayar dam atau denda atas pilihan haji mereka, yakni haji Tamattu dan Qiran.

Dam dikenakan pada jamaah haji Tamattu dan Qiran berdasarkan Firman Allah dalam Surah Al Baqarah 196:

فَاِذَٓا اَمِنْتُمْ۠ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِۚ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ اِذَا رَجَعْتُمْۜ

Artinya:

Apabila kamu dalam keadaan aman, siapa yang mengerjakan umrah sebelum haji, dia (wajib menyembelih) hadyu yang mudah didapat. Akan tetapi, jika tidak mendapatkannya, dia (wajib) berpuasa tiga hari dalam (masa) haji dan tujuh (hari) setelah kamu kembali.

Di Tanah Suci Makkah, ada satu lembaga yang khusus menangani penyembelihan hewan dam, yakni Adahi.

Lembaga ini memiliki kompleks penyembelihan hewan seluas hampir 1,2 juta meter persegi.

Lokasinya berada di Mina, tepatnya di sisi timur tenda-tenda jamaah haji di Mina.

Seraj Mohammed Alfelali, General Manager Hady & Adahi Program menjelaskan, dalam satu musim haji, pihaknya bisa menerima hingga 932.000 ekor hadyu atau hewan sembelihan, bahkan bisa lebih dari 1 juta ekor.