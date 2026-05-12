5 Tanda Dehidrasi yang Wajib Diwaspadai Jamaah Haji saat Cuaca Panas Ekstrem Melanda

Jamaah haji Indonesia bersiap melaksanakan umrah wajib di Masjidil Haram. Cuaca Panas di Tanah Suci mulai berdampak pada jamaah haji lansia dan membuat cepat lelah. (Bayu Putra/JawaPos.com)
JawaPos.com-Cuaca panas ekstrem di Makkah dan Madinah, Arab Saudi, membuat jamaah haji Indonesia perlu lebih waspada terhadap risiko dehidrasi hingga heatstroke. Kondisi ini bisa muncul ketika tubuh kehilangan banyak cairan akibat aktivitas di luar ruangan dan suhu yang sangat tinggi.
Dokter spesialis gizi klinik Dr. dr. A. Yasmin Syauki, M.Sc., Sp.GK(K), MHPE mengingatkan jamaah untuk mengenali tanda-tanda dehidrasi sejak dini agar tidak berkembang menjadi kondisi yang lebih serius.
Berikut 5 tanda dehidrasi yang perlu diwaspadai jamaah haji saat berada di Tanah Suci:
Salah satu gejala awal dehidrasi adalah tubuh mulai kehilangan tenaga dan terasa lemas saat beraktivitas.
“Tanda-tanda dehidrasi itu sebenarnya lemas,” kata Yasmin saat dihubungi ANTARA, Selasa.
Kondisi ini terjadi karena tubuh kekurangan cairan yang dibutuhkan untuk menjaga fungsi organ tetap optimal.
Warna urine bisa menjadi indikator paling mudah untuk mengetahui kondisi hidrasi tubuh. Jika urine berubah menjadi kuning pekat, itu bisa menjadi tanda tubuh mulai kekurangan cairan.
