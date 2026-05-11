Purbaya Bersiap Naik Haji Bersama Keluarga, Ngaku Masih Kesulitan Hafal Doa

JawaPos.com–Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku tengah mempersiapkan diri untuk menjalankan ibadah haji tahun ini bersama keluarga. Persiapan itu dilakukan lewat manasik haji yang digelar di kantor pekan lalu.

”Sudah, sudah (persiapan haji) kemarin. Minggu lalu, di kantor. Ada persiapan haji. Manasik, manasik,” kata Purbaya dalam media briefing di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (11/5).

Dia mengaku secara umum sudah mulai memahami tahap ibadah haji. Namun, ada satu hal yang masih menjadi tantangan baginya, yakni menghafal doa-doa selama pelaksanaan ibadah.

”Sudah lumayan lah, udah ngerti. Cuma musti hafalin doanya, enggak hafal-hafal. Saya belum hafal-hafal doanya,” ungkap Purbaya.

Bendahara Negara juga memastikan pada 21 Mei 2026 akan berangkat ibadah Haji bersama keluarga. Dia menyebut Ida Yulidina dan dua anaknya, Yuda Purboyo Sunu dan Yudo Achilles Sadewa akan ikut dalam perjalanan ibadah tersebut.

”Haji sama ibu, sama dua anak. Sekeluargalah,” ucap Purbaya.

Dalam kesempatan itu, Purbaya turut melontarkan candaan soal prosesi tahalul atau pemotongan rambut setelah ibadah haji. Dia memastikan tidak akan menggunduli kepala sepenuhnya karena sudah tua.

”Enggak (akan botak saat prosesi tahalul). Potong tiga rambut aja, kalau dibotakin susah tumbuhnya, sudah tua,” ujar Purbaya sambil tertawa.