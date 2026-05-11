Purbaya Bersiap Naik Haji Bersama Keluarga, Ngaku Masih Kesulitan Hafal Doa

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)
JawaPos.com–Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku tengah mempersiapkan diri untuk menjalankan ibadah haji tahun ini bersama keluarga. Persiapan itu dilakukan lewat manasik haji yang digelar di kantor pekan lalu.
”Sudah, sudah (persiapan haji) kemarin. Minggu lalu, di kantor. Ada persiapan haji. Manasik, manasik,” kata Purbaya dalam media briefing di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (11/5).
Dia mengaku secara umum sudah mulai memahami tahap ibadah haji. Namun, ada satu hal yang masih menjadi tantangan baginya, yakni menghafal doa-doa selama pelaksanaan ibadah.
”Sudah lumayan lah, udah ngerti. Cuma musti hafalin doanya, enggak hafal-hafal. Saya belum hafal-hafal doanya,” ungkap Purbaya.
Bendahara Negara juga memastikan pada 21 Mei 2026 akan berangkat ibadah Haji bersama keluarga. Dia menyebut Ida Yulidina dan dua anaknya, Yuda Purboyo Sunu dan Yudo Achilles Sadewa akan ikut dalam perjalanan ibadah tersebut.
”Haji sama ibu, sama dua anak. Sekeluargalah,” ucap Purbaya.
Baca Juga:Hari Kartini, dr Ayu Widianingrum Terima Penghargaan Inovasi Kesehatan Global Health Asia Pasific 2026
Dalam kesempatan itu, Purbaya turut melontarkan candaan soal prosesi tahalul atau pemotongan rambut setelah ibadah haji. Dia memastikan tidak akan menggunduli kepala sepenuhnya karena sudah tua.
”Enggak (akan botak saat prosesi tahalul). Potong tiga rambut aja, kalau dibotakin susah tumbuhnya, sudah tua,” ujar Purbaya sambil tertawa.
Dia bahkan membayangkan kerepotan yang bakal dihadapi jika kepalanya benar-benar dicukur habis. Jika gundul, kata dia, harus pakai topi setiap kali bertemu dengan rekan media.
11 Rekomendasi Mall Terbaik di Surabaya yang Bikin Betah Jalan-Jalan dan Susah Pulang
KPK Tindaklanjuti Pelaporan Dugaan Korupsi APBD Era Mantan Gubernur Sultra Nur Alam
Jadwal PSS vs Garudayaksa FC Final Liga 2, Siaran Langsung, dan Live Streaming: Siapa Raih Trofi Kasta Kedua?
17 Tempat Makan Hidden Gem di Surabaya yang Tidak Pernah Sepi, Rasanya Selalu Konsisten Enak
Marak Link Live Streaming Gratis Persija Jakarta vs Persib Bandung, Jakmania dan Bobotoh Pilih yang Mana?
Jadwal Veda Ega Pratama di Sesi Q2 Moto3 Le Mans 2026! Rider Indonesia Bidik Start Terdepan
Live Streaming PSS Sleman vs Garudayaksa FC Final Liga 2 dan Prediksi Skor: Trofi Bergengsi Menanti Pemenang!
15 Kuliner Seafood Ternikmat di Surabaya, Hidangan Laut Segar dengan Cita Rasa Khas yang Sulit Dilupakan
Jadwal dan Link Live Streaming Moto3 Prancis Hari Ini: Momentum Veda Ega Rebut Pole Position!
12 Kuliner Tahu Campur Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Petis Kental yang Selalu Jadi Favorit Warga Lokal hingga Wisatawan