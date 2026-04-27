Panas di Ciputat Tangsel Capai 36 derajat celsius, BMKG Konfirmasi Suhu Ekstrem di Indonesia, Cek Kota Lainny

JawaPos.com - Cuaca terik belakangan ini memang bukan sekadar perasaan. Data terbaru dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengonfirmasi bahwa sejumlah wilayah di Indonesia mengalami suhu udara yang cukup tinggi selama 24 jam terakhir.
Berdasarkan pengamatan yang dilakukan pada periode 26 April 2026 pukul 07.00 WIB hingga 27 April 2026 pukul 07.00 WIB, tercatat beberapa kota mencatat angka suhu maksimum yang cukup ekstrem.
Daftar Wilayah dengan Suhu Tertinggi
BMKG secara rutin melakukan rekapitulasi pengamatan suhu maksimum harian di berbagai stasiun meteorologi di Indonesia. Dalam data terbaru, Medan menduduki posisi puncak dengan suhu mencapai 36,3 derajat Celsius.
Berikut adalah beberapa wilayah dengan catatan suhu maksimum tertinggi yang terekam oleh stasiun BMKG:
- Medan, Sumatera Utara: 36,3°C
- Ciputat, Banten: 36,0°C
- Barito Selatan, Kalimantan Tengah: 36,0°C
