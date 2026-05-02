Bus Shalawat Tempuh 20 Menit dari Hotel di Aziziyah ke Masjidil Haram, 2 Kali Stop di Check Point

Bus Shalawat parkir di terminal Jabal Ka'bah. Bus ini menempuh 20 menit perjalanan dari hotel jamaah haji Indonesia di Aziziyah, Makkah. (Bayu Putra/JawaPos.com)
JawaPos.com - Jamaah haji Indonesia selama di Makkah mendapatkan fasilitas bus gratis untuk mengantar jemput mereka ke Masjidil Haram.
Transportasi yang dinamai Bus Shalawat itu beroperasi 24 jam dengan rute hotel jamaah-Masjidil Haram-hotel jamaah.
Sehingga kapanpun jamaah hendak beribadah di Masjidil Haram, ada transportasi yang siap mengantar.
JawaPos.com mencoba naik bus shalawat dari hotel jamaah yang terjauh, yakni hotel Al Hidayah di wilayah Aziziyah.
Sejak awal, bus melaju dengan kecepatan sedang. Paling tinggi 50 km/jam dan rata-rata di bawah itu.
Meski terbilang paling jauh, rute yang dilalui justru paling mudah. Karena melintasi jalur utama Makkah yang menuju ke kota Taif dan melewati Arafah.
Tidak banyak kendaraan berlalu lalang di jalur yang dilalui Bus Shalawat.
Hanya saja, karena ini adalah musim haji, penumpang bus tetap harus melalui pemeriksaan identitas di check point.
Ada dua check point di jalur yang dilintasi bus yang membawa JawaPos.com di dekat Masjidil Haram.
Pada check point pertama, bus Shalawat mengantre selama 2 menit. Tidak ada pemeriksaan dan bus diminta langsung jalan.
Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain
Persebaya Surabaya Rayakan Kembalinya Bruno Moreira, Bonek Kompak Satu Suara
7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!
14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam
Tanpa Eliano Reijnders dan Luciano Guaycochea! Prediksi Susunan Pemain Bhayangkara FC vs Persib Bandung
12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan
Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
12 Tempat Makan Legend di Bandung yang Wajib Dicoba, Ada yang Sudah Berdiri Sejak Zaman Belanda!
Awas Macet! Besok Ribuan Buruh Demo May Day di Surabaya, Ini Jalan yang Perlu Dihindari