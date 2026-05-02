Bus Shalawat Tempuh 20 Menit dari Hotel di Aziziyah ke Masjidil Haram, 2 Kali Stop di Check Point

JawaPos.com - Jamaah haji Indonesia selama di Makkah mendapatkan fasilitas bus gratis untuk mengantar jemput mereka ke Masjidil Haram.

Transportasi yang dinamai Bus Shalawat itu beroperasi 24 jam dengan rute hotel jamaah-Masjidil Haram-hotel jamaah.

Sehingga kapanpun jamaah hendak beribadah di Masjidil Haram, ada transportasi yang siap mengantar.

JawaPos.com mencoba naik bus shalawat dari hotel jamaah yang terjauh, yakni hotel Al Hidayah di wilayah Aziziyah.

Sejak awal, bus melaju dengan kecepatan sedang. Paling tinggi 50 km/jam dan rata-rata di bawah itu.

Meski terbilang paling jauh, rute yang dilalui justru paling mudah. Karena melintasi jalur utama Makkah yang menuju ke kota Taif dan melewati Arafah.

Tidak banyak kendaraan berlalu lalang di jalur yang dilalui Bus Shalawat.

Hanya saja, karena ini adalah musim haji, penumpang bus tetap harus melalui pemeriksaan identitas di check point.

Ada dua check point di jalur yang dilintasi bus yang membawa JawaPos.com di dekat Masjidil Haram.