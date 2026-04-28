Bayu Putra
Selasa, 28 April 2026 | 22.51 WIB

Waspada Dehidrasi dan Heastroke Selama di Tanah Suci, Ini Gejala yang Perlu Dikenali Jamaah Haji

Kondisi panas terik di atas Masjidil Haram, Kamis (23/4). Jamaah Haji Indonesia perlu mewaspadai gejala dehidrasi dan heatstroke selama musim haji. (Bayu Putra/JawaPos.com)

JawaPos.com – Dehidrasi dan gejala serangan panas atau heatstroke menjadi kasus gangguan Kesehatan paling sering terjadi saat musim haji. Termasuk pada jamaah haji Indonesia.

Hal itu disampaikan Kasi Penanganan Krisis dan Pertolongan Pertama pada Jamaah Haji (PKPPJH), Lansia, dan Disabilitas Daker Makkah, Mayor CKM dr. Ridwan Siswanto, Sp.N.

Dia menjelaskan, ada dua penyebab utama dehidrasi dan heatstroke pada jamaah haji Indonesia.

Pertama adalah cuaca panas ekstrem di tanah suci, dan yang kedua keengganan jamaah untuk tetap terhidrasi lewat minum air.

Para jamaah haji, terangnya, umumnya takut kebelet buang air kecil saat berada di Masjidil Haram sehingga wudhunya batal.

Karena kondisi tersebut mengharuskan mereka memutar mencari tempat wudhu lagi, dan berpotensi kesulitan Kembali ke tempat semula.

Akibatnya, para jamaah haji memilih untuk jarang minum air. Padahal, kondisi tersebut bisa menimbulkan dehidrasi dan heatstroke.

Gejala heatstroke paling awal, terang dr. Ridwan, adalah sakit kepala. Gejala itu akan berlanjut dengan kondisi tubuh yang mudah Lelah.

“Setelah itu jamaah akan mengalami yang namanya delirium. Delirium itu ya kayak agitasi, bicaranya mulai ngelantur,” ujarnya di Makkah, Selasa (28/4).

Bila tidak segera dikenali dan ditangani, gejala akan berlanjut pada disorientasi. Itulah yang membuat jamaah yang terpisah dari rombongan, tersasar, atau lupa jalan pulang. makanya

