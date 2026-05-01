Jamaah Haji Indonesia Mulai Laksanakan Umrah Wajib, Pakai Strategi untuk Lindungi Perempuan

Mbah Khusaeri (kiri) dan jamaah kloter SOC 1 berdoa bersama jelang berangkat menjalani umrah wajib, Jumat (1/5/2026). (Bayu Putra/JawaPos.com)
JawaPos.com – “Dungakno lancar, ya, dungakno (doakan lancar ya, doakan)”. Hanya itu yang terucap dari bibir mbah Khusaeri Badrun, jamaah haji asal Tegal di Kloter SOC 1, Jumat (1/5).
Matanya berkaca-kaca saat meminta doa. Lantas, air matanya perlahan tumpah saat JawaPos.com menyentuh bahunya, sembari meyakinkan bahwa semuanya akan baik-baik saja.
Bersama sang istri dan 358 jamaah haji embarkasi SOC 1 lainnya, pagi ini mbah Khusaeri untuk kali pertama seumur hidupnya melaksanakan umrah, sekaligus melihat Ka’bah secara langsung.
Mereka berbaris di depan hotel Luluat Albait tempat menginap selama di Makkah, menanti bus Shalawat nomor 6 yang akan mengantar mereka ke Masjidil Haram.
Baca Juga:Tala'al Badru Sambut Kedatangan Jamaah Haji Indonesia di Makkah untuk Memulai Rangkaian Ibadah Haji
Pensiunan petani berusia 84 tahun itu menolak untuk duduk beristirahat saat menanti bus yang akan membawanya ke Masjidil Haram.
Ia yakin betul tubuh ringkihnya sehat dan siap untuk menjalankan rukun Islam kelima. Matanya berbinar menunjukkan kesiapan untuk menjalankan perintah Tuhannya.
Muhammad Tasrifin Salim, Ketua Rombongan yang menaungi Mbah Khusaeri mengatakan, semua jamaah di rombongannya sudah siap untuk menjalankan umrah.
“Tadi malam sudah diberi kesempatan untuk istirahat setengah malam full. Insya Allah, teman-teman kami sudah merasa fresh dan insya Allah kami siap untuk melaksanakan beribadah umrah secara maksimal,” terangnya.
Dia menjelaskan, rombongannya sudah tiga kali menjalani manasik haji selama di Indonesia. Sehingga yakin para jamaah sudah memahami.
Sejumlah strategi juga disiapkan untuk memastikan para jamaah, terutama lansia dan Perempuan tetap aman selam prosesi umrah.
Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain
Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan
12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan
11 Rekomendasi Gudeg Terenak di Jakarta, Kuliner Manis yang Tak Kalah Legit Seperti di Jogjakarta
14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!
12 Tempat Makan Legend di Bandung yang Wajib Dicoba, Ada yang Sudah Berdiri Sejak Zaman Belanda!
Tanpa Eliano Reijnders dan Luciano Guaycochea! Prediksi Susunan Pemain Bhayangkara FC vs Persib Bandung
11 Kuliner Malam Surabaya Paling Enak dan Legendaris untuk Kamu yang Sering Lapar Tengah Malam