Jamaah Haji Indonesia Mulai Laksanakan Umrah Wajib, Pakai Strategi untuk Lindungi Perempuan

JawaPos.com – “Dungakno lancar, ya, dungakno (doakan lancar ya, doakan)”. Hanya itu yang terucap dari bibir mbah Khusaeri Badrun, jamaah haji asal Tegal di Kloter SOC 1, Jumat (1/5).

Matanya berkaca-kaca saat meminta doa. Lantas, air matanya perlahan tumpah saat JawaPos.com menyentuh bahunya, sembari meyakinkan bahwa semuanya akan baik-baik saja.

Bersama sang istri dan 358 jamaah haji embarkasi SOC 1 lainnya, pagi ini mbah Khusaeri untuk kali pertama seumur hidupnya melaksanakan umrah, sekaligus melihat Ka’bah secara langsung.

Mereka berbaris di depan hotel Luluat Albait tempat menginap selama di Makkah, menanti bus Shalawat nomor 6 yang akan mengantar mereka ke Masjidil Haram.

Pensiunan petani berusia 84 tahun itu menolak untuk duduk beristirahat saat menanti bus yang akan membawanya ke Masjidil Haram.

Ia yakin betul tubuh ringkihnya sehat dan siap untuk menjalankan rukun Islam kelima. Matanya berbinar menunjukkan kesiapan untuk menjalankan perintah Tuhannya.

Muhammad Tasrifin Salim, Ketua Rombongan yang menaungi Mbah Khusaeri mengatakan, semua jamaah di rombongannya sudah siap untuk menjalankan umrah.

“Tadi malam sudah diberi kesempatan untuk istirahat setengah malam full. Insya Allah, teman-teman kami sudah merasa fresh dan insya Allah kami siap untuk melaksanakan beribadah umrah secara maksimal,” terangnya.

Dia menjelaskan, rombongannya sudah tiga kali menjalani manasik haji selama di Indonesia. Sehingga yakin para jamaah sudah memahami.