Tala'al Badru Sambut Kedatangan Jamaah Haji Indonesia di Makkah untuk Memulai Rangkaian Ibadah Haji

JawaPos.com - Senyum Sumringah dan penyambutan meriah mengiringi kedatangan kloter pertama jamaah haji Indonesia di kota Makkah, Kamis (30/4).
Sebanyak 360 jamaah haji kloter YIA 1 Asal Yogyakarta tiba di Al Asalah Al Bakiyah Hotel di kawasan Misfalah, Makkah.
Senandung sambutan Tala'al Badru langsung menggema di loby Al Asalah Al Bakiyah Hotel.
Kedatangan mereka disambut oleh Konsul Jenderal RI di Jeddah, Yusron B Ambary dan Kepala Daerah Kerja Makah Ihsan Faisal. Juga perwakilan hotel dan para petugas haji yang akan melayani mereka.
Menggunakan sembilan bus, satu persatu jamaah turun dan masuk ke loby hotel. Termasuk Mbah Sarjo, salah satu lansia dengan disabilitas netra.
Duduk nyaman di kursi roda, Mbah Sarjo langsung diantar oleh petugas hingga ke kamar.
Setiap jamaah yang tiba mendapatkan sejumlah souvenir. Mulai dari mushaf Alquran, tasbih digital, juga lanyard dan gelang tanda pengenal hotel.
"Ini menunjukkan nama dan alamat hotel," ujar salah satu staf Al Asalah Al Bakiyah Hotel.
Sehingga bila jamaah ada yang lupa jalan pulang ke hotel, saat meminta bantuan cukup menunjukkan lanyard atau gelang tersebut.
