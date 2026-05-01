Hari ini 15 Kloter Masuk ke Makkah, Termasuk 4 Kloter dari Embarkasi Surabaya

Petugas mendorong kursi roda jamaah haji memasuki hotel di Makkah. hari ini (1/5) ada 15 kloter yang tiba di MAkkah dari MAdinah, termasuk 4 kloter dari Surabaya. (Media Center Haji 2026)
JawaPos.com – Pergeseran jamaah haji dari Madinah ke Makkah memasuki hari kedua. Hari ini, Jumat (1/5) terjadwal 15 kloter berisi 5.984 jamaah haji akan masuk ke Makkah.
Artinya, dalam 2 hari, akan ada 27 kloter yang bergeser ke Makkah untuk memulai rangkaian ibadah haji.
Dalam 15 kloter yang tiba di Makkah hari ini, ada 4 kloter asal embarkasi Surabaya atau SUB. Yakni SUB 1, 2, 3, dan 4. Seluruhnya jamaah asal Jawa Timur.
Dalam catatan JawaPos.com, Kloter SUB 1, 2, dan 3 berasal dari Kabupaten Probolinggo, ditambah masing-masing satu jamaah dari Surabaya dan Kota Malang.
Sementara, kloter SUB 4 didominasi jamaah haji asal Kota Batu. Ditambah jamaah dari Kabupaten dan Kota Probolinggo, Kota Surabaya, Kota dan Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan, dan Kabupaten Sidoarjo.
Seluruh jamaah dari empat kloter itu ditempatkan di hotel yang ada di sektor 1 di wilayah Syisyah, Makkah.
Keempat kloter itu akan datang secara bertahap. Mulai pukul 13.00, 15.00 dan 23.00 Waktu Arab Saudi.
Seluruhnya ditempatkan di kompleks Rabiyat Al Hijaz Hotel, yang lokasinya saling bersebelahan. Mulai hotel nomor 101, 102, 103, dan 104.
Berikut data jumlah jamaah asal embarkasi SUB 1-4 yang akan tiba hari ini:
Kabupaten Probolinggo 1.198 jamaah
