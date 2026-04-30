Bertemu Dubes Arab Saudi, Gubernur Khofifah Bahas Peluang Jatim Jadi Pemasok Logistik Haji

JawaPos.com - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa membahas peluang kerja sama dengan Arab Saudi, khususnya potensi Jatim menjadi pemasok logistik bagi jamaah haji Indonesia di masa mendatang.

Hal itu disampaikann saat melakukan audiensi dengan Duta Besar Saudi Arabia untuk Indonesia HE. Faisal Abdullah H. Amodi di Kantor Kedutaan Besar Kerajaan Saudi Arabia, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

"Alhamdulillah kami diterima baik oleh Dubes Kerajaan Saudi Arabia. Kami mendapatkan kesempatan untuk berdiskusi membangun kerjasama di bidang ekonomi, pariwisata," ujar Khofifah, Kamis (30/4).

Secara khusus ia menyampaikan apresiasi kepada Pangeran Mohammed bin Salman atas dukungannya kepada Indonesia terlait penyelenggaraan ibadah haji, termasuk jamaah asal Jawa Timur.

Khofifah juga menyebut ada peluang terbuka bagi pelaku usaha Jawa Timur untuk terlibat dalam penyediaan logistik, khususnya konsumsi bagi jamaah haji Indonesia, melalui kerja sama dengan kerajaan Arab Saudi.

"Jadi ada ruang untuk kami melayani dan menyiapkan konsumsi logistik bagi jamaah haji asal Jawa Timur. Semoga mendapatkan kesempatan untuk suplai logistik bagi jamaah haji juga jamaah umrah," imbuhnya.

Oleh karenanya, Gubernur Khofifah mendorong para pelaku usaha untuk mematuhi seluruh standar dan ketentuan yang berlaku, mengingat ketatnya regulasi penyediaan logistik makanan bagi jamaah haji dan umrah di Arab Saudi.

Ia berharap kerja sama yang sedang dijajaki dapat segera terwujud dan memberikan manfaat luas, baik bagi masyarakat Jawa Timur maupun Indonesia secara keseluruhan melalui peluang ekonomi dan layanan haji.

"Sekali lagi, terima kasih untuk Yang Mulia Pangeran Mohammed bin Salman atas kesempatan yang diberikan kepada pelaku usaha Jawa Timur dan Indonesia pada umumnya," ucap Khofifah.