3 Kepala Daerah di Jatim Terjaring OTT KPK, Ini Respons Gubernur Khofifah

JawaPos.com - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansah akhirnya merespons soal tiga kepala daerahnya yang tersandung operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setahun terakhir.

Ia menyebut bahwa Pemprov Jatim bersama seluruh kepala daerah sebenarnya telah menjalin koordinasi yang cukup intens dengan KPK, termasuk melalui program koordinasi supervisi pencegahan (Korsupgah).

"Sebetulnya kita semua (Pemprov dengan Pemkab/ Pemkot se Jatim) melakukan koordinasi cukup intens. Ada grup kepala daerah dengan tim Korsupgah KPK,” ujarnya di Yogyakarta baru-baru ini.

Bahkan seluruh kepala daerah di tingkat kabupaten dan kota se-Jawa Timur, telah dipanggil secara bergiliran oleh KPK untuk membahas upaya perbaikan tata kelola sekaligus langkah pencegahan korupsi.

"Jadi sebenarnya semua kabupaten/kota sudah pernah dipanggil satu per satu. Harapan kita tentu semua bisa menjaga pemerintahan yang bersih, tata kelola yang baik, kira-kira begitu," imbuhnya.

Sebagai informasi, sejak dilantik pada 20 Februari 2025, tercatat sudah ada tiga kepala daerah di Jawa Timur periode 2025-2030 yang terjaring OTT KPK.

Mereka adalah Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, Wali Kota Madiun Maidi, dan Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo.

Kasus pertama menjerat Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, yang diamankan KPK dalam operasi tangkap tangan pada Jumat, 7 November 2025.

Ia ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan jual beli jabatan hingga gratifikasi di daerahnya.