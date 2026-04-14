Logo JawaPos
HomeSurabaya Raya
Author avatar - Image
Novia Herawati
14 April 2026, 19.33 WIB

3 Kepala Daerah di Jatim Terjaring OTT KPK, Ini Respons Gubernur Khofifah

Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo mengenakan rompi tahanan usai terjaring OTT KPK, Minggu (12/4). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo mengenakan rompi tahanan usai terjaring OTT KPK, Minggu (12/4). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

JawaPos.com - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansah akhirnya merespons soal tiga kepala daerahnya yang tersandung operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setahun terakhir.

Ia menyebut bahwa Pemprov Jatim bersama seluruh kepala daerah sebenarnya telah menjalin koordinasi yang cukup intens dengan KPK, termasuk melalui program koordinasi supervisi pencegahan (Korsupgah).

"Sebetulnya kita semua (Pemprov dengan Pemkab/ Pemkot se Jatim) melakukan koordinasi cukup intens. Ada grup kepala daerah dengan tim Korsupgah KPK,” ujarnya di Yogyakarta baru-baru ini.

Bahkan seluruh kepala daerah di tingkat kabupaten dan kota se-Jawa Timur, telah dipanggil secara bergiliran oleh KPK untuk membahas upaya perbaikan tata kelola sekaligus langkah pencegahan korupsi.

"Jadi sebenarnya semua kabupaten/kota sudah pernah dipanggil satu per satu. Harapan kita tentu semua bisa menjaga pemerintahan yang bersih, tata kelola yang baik, kira-kira begitu," imbuhnya.

Sebagai informasi, sejak dilantik pada 20 Februari 2025, tercatat sudah ada tiga kepala daerah di Jawa Timur periode 2025-2030 yang terjaring OTT KPK

Mereka adalah Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, Wali Kota Madiun Maidi, dan Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo.  

Kasus pertama menjerat Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, yang diamankan KPK dalam operasi tangkap tangan pada Jumat, 7 November 2025.

Ia ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan jual beli jabatan hingga gratifikasi di daerahnya. 

Selanjutnya Wali Kota Madiun, Maidi, terjaring OTT pada 19 Januari 2026, disusul Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo yang ditangkap bersama 15 orang lainnya dalam operasi pada Jumat malam, 10 April.

Editor: Bayu Putra
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore