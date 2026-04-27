Logo JawaPos
HomeHaji
Author avatar - Image
Novia Herawati
Senin, 27 April 2026 | 19.24 WIB

Satu Jamaah Asal Pasuruan Meninggal Dunia di Tanah Suci, PPIH Siapkan Badal Haji

Ketua PPIH Embarkasi Surabaya, As’adul Anam membenarkan satu jamaah asal Pasuruan bernama Kamariyah, meninggal dunia di Madinah. (Novia Herawati/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Seorang jamaah calon haji asal Pasuruan bernama Kamariyah, 85 tahun, dilaporkan meninggal dunia di Madinah pada Minggu (26/4). Ia tergabung Dalam kelompok terbang (kloter) 8 Embarkasi Surabaya.

Kabar duka ini dibenarkan Plt Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Jawa Timur (Kanwil Kemenhaj Jatim), sekaligus Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi Surabaya, As’adul Anam. 

"Jadi (Kamariyah) mengalami sesak nafas di sana, sakitnya seperti itu. Kemudian meninggalkan dunia di sana," tutur As'adul kepada awak media di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya pada Senin (27/4). 

Dari informasi yang dihimpun JawaPos.com, Almarhum Kamariyah Binti Dul Tayib, menghembuskan napas terakhirnya di Hotel Maisyan Al Haritia, Madinah pada Minggu (26/4) pukul 11.20 Waktu Arab Saudi (WAS). 

PPIH Embarkasi Surabaya akan mengatur pelaksanaan badal haji untuk almarhumah. Selain itu, hak asuransi juga akan diproses setelah pemerintah Arab Saudi menerbitkan Certificate of death (COD).

"(Nominal asuransi) ini mohon maaf kita belum tahu, kalau tahun kemarin saya nilai dengan BPH (Badan Penyelenggara Haji). Apakah tahun ini (sama dengan) BPH, mohon maaf saya belum bisa memberikan keterangan," imbuhnya. 

Update pemberangkatan

Pada muusim haji 2026, Embarkasi Surabaya melayani pemberangkatan 43.977 jamaah calon haji, terdiri dari 43.513 jamaah dan 464 petugas kloter, serta terbagi dalam 116 kloter. 

Sebagai salah satu embarkasi terpadat di Indonesia, Embarkasi Surabaya juga tidak hanya melayani keberangkatan jemaah dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur, tetapi juga dari Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Timur. 

Adapun hingga Senin pagi (27/4), PPIH Embarkasi Surabaya telah memberangkatkan 7.964 jamaah ke Tanah Suci. Ribuan jamaah ini berasal dari beberapa daerah di Jawa Timur dan tergabung dalam 21 kloter.

Editor: Bintang Pradewo
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore