Update Haji 2026: Sebanyak 6.075 Jamaah Embarkasi Surabaya Sudah Diberangkatkan ke Tanah Suci

JawaPos.com - Hingga hari keenam masa operasional haji 2026, Minggu (26/4), sebanyak 6.075 jamaah calon haji atau 14 persen dari Embarkasi Surabaya telah diberangkatkan ke Tanah Suci, secara bertahap.

Hal ini disampaikan Plt Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Jawa Timur (Kanwil Kemenhaj Jatim), sekaligus Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi Surabaya, As’adul Anam.

“Alhamdulillah, hingga hari ini operasional pemberangkatan jamaah calon haji berjalan lancar dan tepat waktu. Seluruh proses pemberangkatan berjalan sesuai rencana," tuturnya, Minggu (26/4).

Secara kumulatif hingga 25 Mei 2025, jumlah jemaah yang telah diberangkatkan sebanyak 5.315 orang yang tergabung dalam 14 kloter. Pada hari ini, 26 Mei 2025, terdapat tambahan keberangkatan sebanyak 760 orang dari 2 kloter.

"Hari ini kloter 15 dan kloter 16 (Kabulaten/ Kota Malang, Kabupaten Pasuruan) masing-masing sebanyak 380 orang, sehingga total kumulatif hingga hari ini menjadi 6.075 jamaah (yang sudah diberangkatkan)," imbuhnya.

Masing-masing kloter terdiri dari 376 jamaah calon haji dan empat petugas, yakni satu orang Tim Pemandu (TPHI), satu orang Tim Pembimbing (TPIHI), dan dua orang Tim Kesehatan (TKHI).

"Kami terus memastikan setiap tahapan pelayanan, mulai dari kedatangan di asrama hingga keberangkatan, dilaksanakan secara optimal demi kenyamanan dan keselamatan jemaah,” tutur As'adul.

Berdasarkan data jenis kelamin, jamaah calon haji (JCH) Embarkasi Surabaya yang telah diberangkatkan pada musim haji 2026, terdiri atas 2.921 jamaah laki-laki dan 3.154 jamaah perempuan.

Sebagai informasi pada musim haji 2026, Embarkasi Surabaya melayani pemberangkatan 43.977 jamaah calon haji, terdiri dari 43.513 jamaah dan 464 petugas kloter, serta terbagi dalam 116 kloter.