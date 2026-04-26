125 Ribu Jamaah Haji Indonesia Pakai Layanan Fast Track, Tak Perlu Capek Antre di Imigrasi

JawaPos.com – Jamaah haji Indonesia secara bertahap mulai mendapatkan layanan fast track, yang mempercepat proses keimigrasian.

Berdaarkan data Kementerian Haji dan Umrah, tahun ini lebih dari 125 ribu jamaah haji Indonesia akan menikmati layanan fast track.

Artinya, lebih dari 60 persen jamaah haji reguler Indonesia telah mendapatkan layanan ini.

Melalui layanan ini, proses keimigrasian Arab Saudi diselesaikan di Indonesia, sehingga jamaah tidak perlu antre saat tiba di Jeddah atau Madinah.

“Layanan fast track ini secara nyata mempercepat proses kedatangan jamaah di Tanah Suci. Jamaah bisa langsung menuju hotel tanpa harus melalui antrean panjang imigrasi, sehingga lebih nyaman, terutama bagi lansia dan kelompok rentan,” terang Juru Bicara Kemenhaj Maria Assegaff, Minggu (26/4).

Tahun ini, layanan fast track sudah tersedia di empat bandara. Yakni Bandara Soekarno-Hatta, Adisoemarmo Solo, Juanda Surabaya, dan Sultan Hasanuddin Makassar.

Penambahan bandara Makassar menjadi langkah strategis untuk memperluas cakupan layanan fast track.

“Sejak di embarkasi, kami pastikan jamaah mendapatkan layanan yang lengkap, mulai dari pemeriksaan kesehatan, pembagian dokumen, hingga akomodasi dan konsumsi yang memadai agar jamaah siap berangkat dalam kondisi prima,” lanjut Maria.

Sementara itu, Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf mengapresiasi pemerintah Arab Saudi atas kelanjutan layanan fast track tahun ini.