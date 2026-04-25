Novia Herawati
Sabtu, 25 April 2026 | 14.56 WIB

3.420 Jamaah Haji Embarkasi Surabaya 2026 Telah Diberangkatkan ke Tanah Suci

Ilustrasi pemberangkatan jamaah calon haji di Embarkasi Surabaya. (Humas PPIH Embarkasi Surabaya)

JawaPos.com - Hingga hari keempat masa operasional haji 2026, Jumat (24/4), tiga ribu lebih jamaah calon haji dari Embarkasi Surabaya telah diberangkatkan ke Tanah Suci secara bertahap.

Hal ini disampaikan Plt Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Jawa Timur (Kanwil Kemenhaj Jatim), sekaligus Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi Surabaya, As’adul Anam.

"Yang sudah diberangkatkan hingga hari ini 9 kloter, dengan jumlah jamaah 3.420. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar dan semuanya berangkat semua," tutur Anam di Asrama Haji Surabaya, Jumat (24/4).

Adapun 9 kloter yang berangkat berasal dari berbagai daerah, di antaranya Kabupaten Probolinggo, Kota Malang, Kota Surabaya, Kota Batu, Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo.

Masing-masing kloter terdiri dari 376 jamaah calon haji dan empat petugas, yakni satu orang Tim Pemandu (TPHI), satu orang Tim Pembimbing (TPIHI), dan dua orang Tim Kesehatan (TKHI).

"Alhamdulillah semua on time. Sembilan kloter yang telah berangkat ini terisi penuh dan tidak ada jamaah (calon haji) yang tunda berangkat karena sakit atau sebab lain," imbuh Ketua PPIH Embarkasi Surabaya tersebut.

Meski begitu, As'adul tak menampik bahwa kedatangan kloter 1 dari Kabupaten Probolinggo, mengalami keterlambatan (tidak sesuai jadwal), karena ada penyesuaian pada proses fast track mecca route.

"Itu pun tidak mencapai batas waktu yang menjadi ambang batas terakhir, tidak sampai. Hanya agak lama karena penyesuaian dengan sistem verifikasi yang di mekkah route (fast track) yang baru," beber As'adul.

Mekkah Route (Fast Track) merupakan layanan keimigrasian Arab Saudi di bandara embarkasi Indonesia, untuk mempercepat proses masuk jamaah calon haji di Tanah Suci.

Layanan ini berlaku di bandara tertentu, yakni Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Jakarta), Bandara Adi Soemarmo (Solo), Bandara Juanda (Surabaya), dan Bandara Sultan Hasanuddin (Makassar).

