Logo JawaPos
HomeHaji
Author avatar - Image
Bayu Putra
Minggu, 26 April 2026 | 21.32 WIB

Jamaah Haji Indonesia Lupa Arah Pulang ke Hotel? Cukup Sebutkan Nomor Hotel ke Petugas

salah satu hotel jamaah haji Indonesia di Makkah diberi nomor 206. Nomor hotel ini penting untuk memudahkan petugas haji membantu jamaah yang lupa arah pulang atau terpisah dari rombongan. (Media Center Haji 2026)

JawaPos.com – Sebanyak 203.320 jamaah haji Indonesia menempati ratusan hotel di Makkah dan Madinah. Potensi lupa jalan pulang ke hotel sudah pasti ada.

Di Madinah, jamaah haji menempati 118 hotel. Sementara, di Makkah, jamaah haji difasilitasi dengan 177 hotel.

Dengan banyaknya hotel, juga besarnya jumlah jamaah, potensi jamaah haji lupa arah pulang atau terpisah dari rombongan sangat besar.

Jika itu terjadi, sebenarnya jamaah yang lupa jalan pulang tinggal menemui petugas haji di area haramain.

Setiap hari petugas haji menyebar di masjid Nabawi dan Masjidil Haram untuk membantu jamaah yang memerlukan.

Namun, untuk bisa membantu jamaah haji, petugas juga butuh identifikasi identitas. Salah satunya adalah mengidentifikasi di mana jamaah haji menginap.

Untuk memudahkan petugas, jamaah haji cukup menyebutkan nomor hotel tempat dia tinggal.

Setiap hotel jamaah haji Indonesia diberi nomor unik untuk memudahkan identifikasi, baik oleh jamaah maupun petugas.

Setiap hotel diberi nomor terdiri dari tiga deret angka. Satu angka di depan menandakan sektor tempat hotel tersebut berlokasi. Kemudian, dua angka di belakangnya adalah nomor urut hotel.

Cukup sebutkan tiga deret angka itu ke petugas, maka petugas akan lanigsung tahu di hotel mana jamaah tinggal.

Editor: Bayu Putra
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore