Jamaah Haji Indonesia Lupa Arah Pulang ke Hotel? Cukup Sebutkan Nomor Hotel ke Petugas

JawaPos.com – Sebanyak 203.320 jamaah haji Indonesia menempati ratusan hotel di Makkah dan Madinah. Potensi lupa jalan pulang ke hotel sudah pasti ada.

Di Madinah, jamaah haji menempati 118 hotel. Sementara, di Makkah, jamaah haji difasilitasi dengan 177 hotel.

Dengan banyaknya hotel, juga besarnya jumlah jamaah, potensi jamaah haji lupa arah pulang atau terpisah dari rombongan sangat besar.

Jika itu terjadi, sebenarnya jamaah yang lupa jalan pulang tinggal menemui petugas haji di area haramain.

Setiap hari petugas haji menyebar di masjid Nabawi dan Masjidil Haram untuk membantu jamaah yang memerlukan.

Namun, untuk bisa membantu jamaah haji, petugas juga butuh identifikasi identitas. Salah satunya adalah mengidentifikasi di mana jamaah haji menginap.

Untuk memudahkan petugas, jamaah haji cukup menyebutkan nomor hotel tempat dia tinggal.

Setiap hotel jamaah haji Indonesia diberi nomor unik untuk memudahkan identifikasi, baik oleh jamaah maupun petugas.

Setiap hotel diberi nomor terdiri dari tiga deret angka. Satu angka di depan menandakan sektor tempat hotel tersebut berlokasi. Kemudian, dua angka di belakangnya adalah nomor urut hotel.