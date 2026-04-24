Petugas Haji Didatangkan Lebih Awal ke Tanah Suci, Pastikan Layanan Siap Beroperasi saat Jamaah Haji Tiba

Petugas haji menyambut jamaah haji Indonesia yang tiba di bandara Prince Mohammad bin Abdul Azis Madinah. Para petugas haji didatangkan lebih untuk melayani jamaah haji selama di Tanah Suci. (Media Center Haji 2026)
JawaPos.com – Gelombang ketibaan jamaah haji Indonesia di Tanah Suci mengharuskan para petugas haji Indonesia ikut bersiap menyambut.
Sebab, para petugas haji akan melayani para jamaah haji sejak awal hingga akhir. Karena itu, para petugas didatangkan lebih dahulu ke tanah suci sebelum jadwal ketibaan jamaah haji.
Saat ini, seluruh petugas haji yang bertugas di Madinah maupun Kawasan bandara sudah hadir lengkap. Mereka sudah berada di Madinah sejak 17 April lalu.
Sementara, para petugas haji yang bertugas di kota Makkah saat ini sebagian sudah tiba.
Ada nyaris 500 dari sekitar 1.000 petugas yang sudah tiba di Makkah untuk bersiap menyambut kedatangan para jamaah haji yang datang dari Madinah maupun Jeddah.
“Kemarin (23/3) kita juga menyambut kedatangan teman-teman dari mahasiswa Timur Tengah. Mereka juga jadi petugas,” terang Kepala daerah Kerja (Kadaker) Makkah Ihsan Faisal di Makkah, Jumat (24/4).
Saat ini, baru mahasiswa dari tiga negara yang hadir, yakni dari Mesir, Yaman, dan Suriah.
Ihsan mengatakan, Makkah adalah pusat aktivitas bagi jamaah haji sebelum masa puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).
Menjelang masa Armuzna, seluruh Jamaah Haji berkumpul di Makkah, termasuk jamaah haji Indonesia.
“Seluruh petugas pun yang berasal dari Daker Madinah dan Bandara nanti akan bergerak ke Makkah,” lanjutnya.
