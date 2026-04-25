Berlangsung di Tengah Konflik Timur Tengah, Kerajaan Arab Saudi Jamin Keselamatan Jemaah Haji Indonesia  

JawaPos.com-Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Faisal Abdullah H. Amodi menegaskan pihaknya menjamin kelancaran dan keamanan para jamaah calon haji selama menjalankan ibadah di negaranya.

Jaminan itu menjadi sesuatu yang penting, mengingat, pelaksanaan haji tahun ini bersamaan dengan konflik yang masih memanas di kawasan Timur Tengah, yang melibatkan negara-negara tetangga Arab Saudi.

"Kami menegaskan peran penting daripada Kerajaan Arab Saudi dalam memberikan pelayanan kepada seluruh umat Islam di dunia, termasuk Indonesia, yang merupakan jamaah haji terbanyak di dunia," ucap Dubes Faisal Abdullah dalam konferensi pers di Tangerang, Sabtu malam.

Ia mengatakan, selama ini jamaah haji asal Indonesia terbanyak pertama di dunia dalam menjalani ibadah di Tanah Suci, Makkah. Raja Salman bin Abdulaziz dan juga Putra Mahkota Mohammed bin Salman bin Abdulaziz berkomitmen untuk terus memberikan layanan terbaik bagi jamaah haji.

Hal ini, kata dia, telah dibuktikan melalui kerja sama yang baik antarkedua negara dengan menciptakan inisiatif baru, yakni menghadirkan pelayanan Makkah Route secara luas di Indonesia.

"Tujuan daripada inisiatif ini adalah untuk memberikan kemudahan kepada sebagian jamaah haji seluruh dunia, termasuk Indonesia, sebelum mereka berangkat dari negaranya masing-masing menuju Arab Saudi," jelasnya.

Ia mengatakan seluruh prosedur masuk ke Kerajaan Arab Saudi telah diselesaikan di setiap bandara keberangkatan, termasuk prosedur keimigrasian, kesehatan, serta pengaturan bagasi. Setibanya jamaah haji di Arab Saudi mereka akan langsung menuju tempat tinggal melalui jalur khusus tanpa harus mengantre lagi untuk prosedur masuk.