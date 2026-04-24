Rute Pesawat Haji 2026 Tak Lewati Wilayah Konflik, Jamaah Embarkasi Surabaya Diminta Tak Cemas

JawaPos.com - Meski tak berdampak pada penyelenggaraan ibadah haji 2026, tak dipungkiri konflik geopolitik yang terjadi di wilayah Timur Tengah, menimbulkan kekhawatiran tersendiri bagi sebagian jemaah calon haji.

Menanggapi hal ini, Plt Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah (Kanwil Kemenhaj) Jawa Timur, As’adul Anam meminta para jamaah untuk tidak perlu cemas dan fokus pada rangkaian ibadah di Tanah Suci.

"Saya kira seperti disampaikan Pak Menteri bahwa kita sudah menyampaikan kepada jamaah saat manasik haji untuk tidak lagi memikirkan tentang (konflik) di Timur Tengah," ucapnya di Asrama Haji Surabaya, Jumat (24/4).

Ia menegaskan pemerintah Arab Saudi telah memberikan jaminan keamanan penuh bagi seluruh jamaah calon haji yang datang, termasuk dari Indonesia, selama menjalankan ibadah di Tanah Suci.

Selain itu, As’adul yang juga menjadi Ketua PPIH Embarkasi Surabaya 2026 menyebut penerbangan jamaah asal Indonesia tidak melintasi wilayah udara sengketa Amerika Serikat - Israel dengan Iran.

"Kalau ruang udara terkait dengan konflik itu nggak ada. Jadi posisi rute pesawat jamaah tidak pada rute yang menjadi ruang sengketa antara Amerika dengan Iran, seperti itu," terangnya.

As’adul memastikan proses keberangkatan jamaah dari Embarkasi Surabaya hingga kini berlangsung lancar sesuai jadwal. Sejumlah kloter juga dilaporkan sudah tiba di Tanah Suci dengan kondisi sehat.

Sebagai informasi, jumlah jamaah calon haji di Embarkasi Surabaya Tahun 2026 tercatat mencapai sebanyak 44.087 orang, terdiri dari 43.623 jamaah dan 464 petugas kloter, serta terbagi dalam 116 kloter.

Kemudian sebagai salah satu embarkasi terpadat di Indonesia, Embarkasi Surabaya tidak hanya melayani keberangkatan jemaah dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur, tetapi juga dari Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Timur.