Kabar Duka! Jamaah Haji Embarkasi Surabaya yang Wafat Bertambah Jadi 10 Orang

Ilustrasi jamaah calon haji di Asrama Embarkasi Surabaya. (Dokumentasi PPIH Embarkasi Surabaya)
JawaPos.com - Kabar duka kembali menyelimuti penyelenggaraan Ibadah Haji 1447 Hijriah/ 2026 di Embarkasi Surabaya. Hingga Minggu (17/5), jamaah yang dilaporkan meninggal dunia bertambah menjadi 10 orang.
Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi Surabaya, Mohammad As’adul Anam menyebut sebanyak 9 jamaah dilaporkan wafat di Arab Saudi dan 1 jamaah dilaporkan wafat di Embarkasi (proses pemberangkatan).
"PPIH Embarkasi Surabaya mencatat sebanyak 10 jamaah wafat selama masa operasional pemberangkatan haji tahun 2026, terdiri atas 9 jamaah wafat di Arab Saudi dan 1 jemaah wafat di embarkasi," tuturnya, Minggu (17/5).
Sembilan jamaah haji Embarkasi Surabaya dilaporkan wafat di Arab Saudi berasal dari sejumlah daerah di Jawa Timur dengan rentang usia 53 - 85 tahun. Mereka adalah Kamariyah Dul Tayib (85) dari Kloter 8 Kabupaten Pasuruan.
Kemudian Abd Wachid (71) dari Kloter 7 Kabupaten Pasuruan, Fajar Puja Sasmita (53) dari Kloter 11 Kota Malang, Sibiatun Saji (72) dari Kloter 33 Lamongan, Mustika Rajim D (75) dari Kloter 47 Kabupaten Gresik.
Lalu Suyono Reso (58) dari Kloter 62 Kabupaten Jombang, Dumaiyah Gopur (67) dari Kloter 6 Kabupaten Pasuruan, Asraf Sudam (65) dari Kloter 1 Kabupaten Probolinggo, dan Tarni Talikah Kastamun (66) dari Kloter 55 Kabupaten Sidoarjo.
"Sementara itu, satu jamaah wafat di Embarkasi atas nama Tini Atmin (56 tahun) dari Kloter 43 Kabupaten Gresik. Almarhum meninggal karena sakit jantung saat menjalani perawatan di RSUD Haji Surabaya," imbuhnya.
Mewakili PPIH Embarkasi Surabaya, As’adul Anam yang juga Plt Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Jawa Timur menyampaikan belasungkawa kepada keluarga jamaah yang ditinggalkan.
“Atas nama PPIH Embarkasi Surabaya, kami menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya para jamaab. Semoga seluruh amal ibadah beliau diterima Allah SWT dan keluarga diberikan ketabahan,” ucap As’adul.
Update pemberangkatan jamaah calon haji Embarkasi Surabaya:
Hingga hari ke-27, Minggu (17/5), PPIH Embarkasi Surabaya telah memberangkatkan 36.413 jamaah dan petugas yang tergabung dalam 96 kloter.
