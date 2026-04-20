Calon Jemaah Haji Harus Tahu: Daftar Tarif Roaming dari 6 Operator Seluler! 

Sejumlah calon jamaah haji melakukan prosesi tawaf dalam prosesi manasik haji di Ahlamahmudah Manasik Training Centre (AMTC), Tangerang Selatan, Sabtu (18/04/2026). (Hanung Hambara/Jawa Pos)

JawaPos.com-Ibadah Haji 2026 semakin di depan mata, calon jamaah haji dari Indonesia pun sudah mulai diberangkatkan mulai 21 April 2026. Selain persiapan fisik dan mental, salah satu hal yang tidak boleh dilupakan adalah persiapan kuota internet untuk menunjang kebutuhan berkomunikasi sehari-hari selama di Tanah Suci.

Berikut ini adalah rangkuman biaya roaming dari berbagai operator seluler mulai dari Telkomsel hingga Indosat agar calon jamaah haji bisa memilih paket internet paling tepat untuk menunjang kebutuhan komunikasi sehari-hari.

Telkomsel

Berdasarkan situs web Telkomsel, paket roaming untuk ibadah haji 2026 tersedia dalam paket Internet RoaMAX Haji mulai dari harga Rp 500.000 untuk 20 hari dengan kuota total 17 GB terdiri atas kuota untuk Arab Saudi, negara transit, dan kuota domestik Indonesia.

Ada juga paket seharga Rp 720.000 untuk 30 hari dengan total kuota 25GB terdiri atas 22GB kuota untuk Arab Saudi, 1 GB untuk negara transit, dan 2 GB untuk kuota domestik Indonesia.