Jamaah Haji Laksanakan Tawaf Ifadah dan Sa'i, Tuntaskan Rangkaian Ibadah Haji

Jamaah Haji melaksanakan Tawaf Ifadah di Masjidil Haram, Minggu (31/5/2026). Tawaf ifadah dan sa'i yang diakhiri dengan tahalul tsani menandakan selesainya rangkaian ibadah haji tahun ini. (Bayu Putra/JawaPos.com)
JawaPos.com – Seiring berakhirnya fase Mina dan lontar jumrah, jamaah haji sedunia kini kembali fokus ke Masjidil Haram.
Secara bergiliran, jamaah haji sedunia melaksanakan Tawaf Ifadah dan Sa’i di Masjidil Haram. Sebagian bahkan sudah melaksanakannya seusai tahalul awal pada 10 Zulhijjah.
Mayoritas jamaah haji tak lagi mengenakan kain ihram saat tawaf Ifadah. Otoritas Masjid membuka akses menuju mataf seluas-luasnya bagi jamaah haji.
Tak perlu pakai kain ihram untuk bisa tawaf di area mataf, yakni pelataran dalam yang dekat dengan Ka’bah.
Sebelum puncak haji, area mataf hanya dikhususkan bagi laki-laki yang mengenakan kain ihram dan para perempuan.
Para askar Masjidil Haram yang saat sebelum puncak haji begitu garang, kini berubah menjadi ramah dan menyenangkan.
Tak ada lagi pemeriksaan ketat. Bahkan, salah seorang petugas haji yang kartu nusuknya ketinggalan di hotel juga lolos dari pemeriksaan.
Pantauan JawaPos.com pada Minggu (31/5) pukul 08.30 Waktu Arab Saudi (WAS), area mataf begitu padat dengan jamaah haji yang melaksanakan tawaf Ifadah.
Padahal, biasanya antara pukul 07.00 hingga menjelang shalat dhuhur selain hari Jumat, area mataf tak begitu padat.
Umumnya jamaah haji menghindari waktu pagi hingga siang hari untuk tawaf karena cuaca yang panas menyengat.
