Novia Herawati
Rabu, 3 Juni 2026 | 04.18 WIB

Dirawat di Rumah Sakit Arab Saudi, Kepulangan 2 Jamaah Haji Asal Probolinggo Ditunda

Jamaah haji kloter 1 asal Probolinggo tiba dengan selamat di Asrama Haji Kelas I Surabaya. (Dokumentasi PPIH Debarkasi Surabaya)

JawaPos.com - Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Debarkasi Surabaya melaporkan masih ada dua jamaah haji asal Kabupaten Probolinggo, yang ditunda kepulangannya karena alasan medis.

Kabar tersebut disampaikan Ketua PPIH Debarkasi Surabaya sekaligus Plt Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah (Kanwil Kemenhaj) Provinsi Jawa Timur, As’adul Anam, di Asrama Haji Kelas I Surabaya, Selasa (2/6).

“PPIH Debarkasi Surabaya terus memantau kondisi jamaah yang masih dirawat di Arab Saudi melalui koordinasi dengan petugas kesehatan dan perwakilan haji Indonesia," ujar As’adul.

Dua jemaah haji tersebut, yakni Abdul Djalal, 67, dari Kloter 1 Kabupaten Probolinggo, dirawat di RS Al-Noor, dan Mohammad Dzikri Muiz, 65, dari kloter 4 Kabupaten Probolinggo, dirawat di RS Jeddah.

"Semoga seluruh jamaah haji yang sedang menjalani perawatan medis di Arab Saudi, segera diberikan kesembuhan dan dapat kembali ke Tanah Air dalam keadaan sehat," imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, As’adul menyampaikan bahwa hingga Selasa dini hari (2/6), sebanyak 1.897 jamaah haji dari lima kloter pertama, telah tiba di Asrama Haji Kelas I Surabaya, dengan selamat.

"Jumlah ini setara dengan 4 persen dari total jamaah haji dan petugas yang direncanakan kembali ke Tanah Air melalui Debarkasi Surabaya, yakni 44.000 orang dengan rincian 43.237 jamaah dan 763 petugas," ujar As’adul.

Menurutnya, proses pemulangan jemaah haji melalui Debarkasi Surabaya pada hari pertama berlangsung lancar. Kelancaran tersebut didukung kolaborasi seluruh unsur pelayanan di Asrama Haji Kelas I Surabaya.

Alhamdulillah, proses pemulangan jamaah haji pada hari pertama berjalan baik. Petugas berupaya memberikan pelayanan optimal, dari kedatangan di bandara hingga penerimaan di Asrama Haji Kelas I Surabaya," pungkasnya.

