Hari Pertama Pemulangan Haji, 1.897 Jemaah Debarkasi Surabaya Tiba di Tanah Air

JawaPos.com - Sebanyak 1.897 jemaah yang tergabung dalam lima kelompok terbang (kloter) Debarkasi Surabaya telah menyelesaikan rangkaian ibadah haji 1447 Hijriah/2026 Masehi. Mereka tiba di Tanah Air pada Selasa (2/6).

Sekretaris PPIH Debarkasi Surabaya, Sugiyo, mengatakan rombongan jamaah haji dari lima kloter pertama tiba secara bertahap di Bandara Internasional Juanda dan Asrama Haji Kelas I Surabaya mulai Senin malam (1/6). "Proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Surabaya 1447 H resmi dimulai di Asrama Haji Kelas I Surabaya. Sebanyak 1.897 jemaah dan petugas telah tiba," ujar Ketua PPIH Debarkasi Surabaya, As’adul Anam, Selasa (2/6).

Lima kloter pertama yang sudah kembali ke Asrama Debarkasi Surabaya mayoritas adalah jemaah haji asal Probolinggo. Ada pula jemaah haji dari Kota Malang, Kota Surabaya, Kota Batu, Kabupaten Pasuruan, dan Kabupaten Sidoarjo.

"Jumlah ini setara dengan 4 persen dari total jemaah haji dan petugas yang direncanakan kembali ke Tanah Air melalui Debarkasi Surabaya, yakni 44.000 orang. Rinciannya 43.237 jemaah dan 763 petugas," imbuhnya.

Menurut As’adul, proses pemulangan jemaah haji melalui Debarkasi Surabaya pada hari pertama berlangsung lancar. Kelancaran didukung kolaborasi seluruh unsur pelayanan di Asrama Haji Kelas I Surabaya.

“Alhamdulillah, proses pemulangan jemaah haji pada hari pertama berjalan baik. Petugas berupaya memberikan pelayanan optimal, dari kedatangan di bandara hingga penerimaan di Asrama Haji Kelas I Surabaya,” terang As’adul.