Penjualan iPhone 18 Pro Naik 3,1 Persen, Tiongkok Jadi Penyelamat Apple

JawaPos.com - Penjualan iPhone 18 Pro dan iPhone 18 Pro Max secara global meningkat 3,1 persen selama tiga minggu pertama peluncurannya dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Tiongkok menjadi salah satu pasar utama yang mendorong pertumbuhan tersebut, dengan kenaikan penjualan mencapai 29 persen. Seperti dilansir dari Macrumors berdasarkan laporan Counterpoint Research, peningkatan penjualan di Tiongkok membantu Apple mengimbangi pelemahan permintaan di sejumlah pasar besar lainnya. Seperti Amerika Serikat dan Jepang.

Di Amerika Serikat, penjualan kedua model tersebut turun 4 persen. Sementara itu, Jepang mencatat penurunan lebih besar, yakni 27 persen.

Counterpoint menilai pertumbuhan di Tiongkok didukung oleh ketersediaan stok awal yang lebih baik. Selain itu, harga ponsel flagship Android dari para pesaing yang lebih tinggi turut memberikan keuntungan bagi Apple.

Kondisi berbeda terjadi di Amerika Serikat. Menurut Counterpoint, sebagian konsumen menilai perubahan fitur dan desain iPhone 18 Pro belum cukup signifikan untuk mendorong pembelian. Padahal, Apple menghadirkan sejumlah pembaruan, termasuk kamera dengan aperture yang dapat diatur.

Apple juga menaikkan harga awal iPhone 18 Pro sebesar USD 100 di pasar Amerika Serikat. Kini, perangkat tersebut dibanderol mulai USD 1.199, sedangkan iPhone 18 Pro Max dijual mulai USD 1.299.

Di Jepang, pelemahan nilai tukar mata uang turut memperbesar dampak kenaikan harga perangkat tersebut terhadap konsumen.

Sementara itu, komposisi penjualan kedua model juga mengalami perubahan. Kontribusi iPhone 18 Pro Max turun dari 57 persen menjadi 56 persen. Pertumbuhan penjualan di India dan Asia Tenggara justru lebih banyak mengarah pada model iPhone dengan ukuran lebih kecil.

Data penjualan Counterpoint tersebut mencakup periode sebelum Apple meluncurkan perangkat iPhone lipat pertamanya pada 23 Oktober.