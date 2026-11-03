Penjualan iPhone 18 Pro Naik 3,1 Persen, Tiongkok Jadi Penyelamat Apple

Ilustrasi iPhone 18 Pro. (Apple)
JawaPos.com - Penjualan iPhone 18 Pro dan iPhone 18 Pro Max secara global meningkat 3,1 persen selama tiga minggu pertama peluncurannya dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Tiongkok menjadi salah satu pasar utama yang mendorong pertumbuhan tersebut, dengan kenaikan penjualan mencapai 29 persen.
Seperti dilansir dari Macrumors berdasarkan laporan Counterpoint Research, peningkatan penjualan di Tiongkok membantu Apple mengimbangi pelemahan permintaan di sejumlah pasar besar lainnya. Seperti Amerika Serikat dan Jepang.
Di Amerika Serikat, penjualan kedua model tersebut turun 4 persen. Sementara itu, Jepang mencatat penurunan lebih besar, yakni 27 persen.
Counterpoint menilai pertumbuhan di Tiongkok didukung oleh ketersediaan stok awal yang lebih baik. Selain itu, harga ponsel flagship Android dari para pesaing yang lebih tinggi turut memberikan keuntungan bagi Apple.
Kondisi berbeda terjadi di Amerika Serikat. Menurut Counterpoint, sebagian konsumen menilai perubahan fitur dan desain iPhone 18 Pro belum cukup signifikan untuk mendorong pembelian. Padahal, Apple menghadirkan sejumlah pembaruan, termasuk kamera dengan aperture yang dapat diatur.
Apple juga menaikkan harga awal iPhone 18 Pro sebesar USD 100 di pasar Amerika Serikat. Kini, perangkat tersebut dibanderol mulai USD 1.199, sedangkan iPhone 18 Pro Max dijual mulai USD 1.299.
Di Jepang, pelemahan nilai tukar mata uang turut memperbesar dampak kenaikan harga perangkat tersebut terhadap konsumen.
Sementara itu, komposisi penjualan kedua model juga mengalami perubahan. Kontribusi iPhone 18 Pro Max turun dari 57 persen menjadi 56 persen. Pertumbuhan penjualan di India dan Asia Tenggara justru lebih banyak mengarah pada model iPhone dengan ukuran lebih kecil.
Data penjualan Counterpoint tersebut mencakup periode sebelum Apple meluncurkan perangkat iPhone lipat pertamanya pada 23 Oktober.
Kehadiran perangkat baru itu kini menjadi perhatian Counterpoint. Firma riset tersebut akan mengamati apakah iPhone lipat mampu menarik konsumen baru atau justru mengalihkan minat pembeli yang sebelumnya mengincar iPhone 18 Pro Max.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Mengulik Penyebab Rans Carnival Diboikot, Deklarasi Mahasewa hingga Share Revenue UMKM 20 Persen
5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi
Profil AKBP Netty Rosdiana, Istri Jenderal Polisi yang Pernah Sindir Seskab Teddy 'Lupa Daratan'
Matheus Lagoa Segera Bela Persebaya Surabaya, Cedera Betis Pulih, 30 Gol Jadi Modal
Prediksi Skor Garudayaksa vs PSS Sleman: Sama-Sama Terluka, Duel Pakansari Rawan Berakhir Imbang
7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan
Prediksi Skor Garudayaksa FC vs PSS Sleman: Kejutan atau Deja vu Final Championship Musim Lalu
Sains Ungkap 7 Keunggulan Orang Tua Introvert yang Sering Dikira Pendiam
Prediksi Skor Lecce vs Genoa: Giallorossi Bidik Tiga Poin, Tren Kemenangan Tamu Terancam
5 Pekerjaan Terbaik untuk Introvert, Pilihan Karir yang Sesuai dengan Kelebihan Diri
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022