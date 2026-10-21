Apple Gelar Peluncuran Produk Ketiga di 2026, MacBook Layar Sentuh dan iPad Mini OLED Jadi Sorotan

JawaPos.com - Apple mengonfirmasi akan menggelar acara peluncuran produk ketiga pada musim ini di Los Angeles, Amerika Serikat, pada 28 Oktober. Mengusung tema "Pro and Tell", acara tersebut akan menghadirkan kesempatan bagi awak media dan pemengaruh untuk menjajal langsung perangkat terbaru Apple.

Seperti dilansir dari Engadget, acara ini digelar tidak lama setelah Apple mengadakan kegiatan yang berfokus pada perangkat rumah pintar atau smart home. Berdasarkan sejumlah laporan peluncuran pada akhir Oktober tersebut diperkirakan akan menyoroti lini Mac dan iPad.

Mark Gurman dari Bloomberg kembali menegaskan laporan sebelumnya mengenai sejumlah perangkat yang berpotensi diperkenalkan. Produk tersebut mencakup MacBook dengan layar sentuh, sejumlah perangkat Mac dengan cip M6, serta iPad mini yang dibekali layar OLED.

Salah satu perangkat yang menarik perhatian adalah MacBook layar sentuh. Perangkat ini dikabarkan akan menggunakan cip M5 Pro dan M5 Max serta tersedia dalam pilihan ukuran layar 14 inci dan 16 inci.