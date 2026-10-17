3 Fitur yang Membuat Samsung Galaxy S26 FE Menarik di Kelasnya

JawaPos.com - Harga smartphone yang terus meningkat membuat konsumen perlu lebih cermat memilih perangkat. Bukan hanya soal chipset atau kamera, fitur yang benar-benar berguna dalam aktivitas sehari-hari juga layak menjadi pertimbangan.

Samsung Galaxy S26 FE menjadi salah satu smartphone baru yang punya sejumlah fitur, termasuk My FanCam, AI Photo Assist, dan Horizontal Lock.

Galaxy S26 FE merupakan smartphone keluaran 2026 yang membawa sejumlah kemampuan khas lini flagship Galaxy S. Perangkat ini dibekali layar Dynamic AMOLED 2X 6,7 inci dengan refresh rate 120Hz, kamera telefoto dengan 3x optical zoom, serta baterai 4.900 mAh yang mendukung pengisian daya 45W.

Namun, ada tiga fitur yang menarik untuk dibahas lebih jauh karena manfaatnya berkaitan langsung dengan kebiasaan pengguna membuat foto dan video.

1. My FanCam, Memilih Fokus Setelah Merekam Merekam banyak orang dalam satu video terkadang merepotkan. Ketika beberapa orang bergerak bersamaan, kamera bisa saja tidak mengikuti orang yang sebenarnya ingin ditonjolkan.

My FanCam hadir untuk membantu kebutuhan tersebut. Fitur ini dirancang untuk mengikuti subjek dalam rekaman sehingga pengguna dapat lebih leluasa menangkap momen yang melibatkan beberapa orang.

Kemampuan yang menarik adalah opsi untuk menentukan fokus setelah proses perekaman selesai. Dalam skenario yang didukung fitur, pengguna bisa memilih subjek yang ingin lebih ditonjolkan tanpa harus mengulang pengambilan video dari awal.

Fitur ini berpotensi berguna ketika merekam teman yang sedang menari, aktivitas kelompok, atau momen spontan saat bepergian.

Bagi pembuat konten, fleksibilitas semacam ini dapat mengurangi risiko kehilangan momen hanya karena perhatian kamera tidak tertuju pada orang yang tepat.