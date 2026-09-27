HPRT Perluas Jaringan Servis, Bidik Kebutuhan Teknologi di Industri Otomotif

Lini produksi HPRT. (Nanda Prayoga/JawaPos.com)
JawaPos.com - Gangguan pada perangkat pendukung operasional dapat menjadi persoalan yang harus diantisipasi industri manufaktur.
HPRT memperluas jaringan layanan purnajual di Indonesia untuk mempercepat penanganan perangkat yang dipakai pada aktivitas bisnis. Jaringan ini juga melayani lini produksi pabrik otomotif.
HPRT menggandeng AYOOKlik Servis sebagai authorized service center. Kini, lewat kerja sama itu, perusahaan punya lebih dari 100 titik layanan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
Perluasan jaringan ini terkait kebutuhan pelanggan HPRT yang memiliki skala operasional besar. Selain untuk point of sale dan pencetakan dokumen, perangkat HPRT juga berperan dalam kegiatan operasional industri otomotif.
Country Director HPRT Yusuf Suparto, mengatakan jaringan layanan purnajual sangat penting mendukung pelanggan dengan banyak lokasi operasional. Hal ini membantu menjaga kelancaran bisnis para pelanggan.
“Dengan dukungan servis di lebih dari 100 titik di Indonesia, ini akan memudahkan dan memberikan ketenangan kepada pelanggan kami dalam menjalankan bisnis serta membantu meminimalkan downtime operasional,” ujar Yusuf Suparto di Jakarta, dikutip Minggu (27/9).
Dalam industri manufaktur, perangkat pendukung dipakai di berbagai tahapan operasional. Ketika perangkat mengalami gangguan, aktivitas produksi bisa terdampak, apalagi jika waktunya lama dan teknisi sulit dijangkau.
Karena itu, keberadaan titik servis di 100 lebih lokasi bertujuan memperluas akses pelanggan pada dukungan teknis. Selain otomotif, perangkat HPRT juga dipakai di sektor ritel, apotek, dan perusahaan logistik.
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