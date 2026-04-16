Logo JawaPos
HomeOtomotif
Author avatar - Image
Dinarsa Kurniawan
17 April 2026, 04.45 WIB

Hyundai Permudah Mobilitas Pelanggan Lewat Layanan Courtesy Car saat Servis

Chief Operating Officer of HMID Fransiscus Soerjopranoto dan President Director of HMID Kenny Lee .dalam acara peluncuran Hyundai Courtesy Car Program. (HMID)

JawaPos.com-PT Hyundai Motors Indonesia memperkenalkan Premium Courtesy Car Program untuk memastikan mobilitas pelanggan tetap terjaga saat kendaraan menjalani servis atau perbaikan di bengkel resmi.

“Hyundai berkomitmen menjaga mobilitas dan ketenangan pelanggan,” kata President Director Hyundai Motors Indonesia, Kenny Lee.

Program ini merupakan bagian dari layanan myHyundai Care yang dirancang untuk menghadirkan pengalaman kepemilikan kendaraan yang lebih nyaman dan tanpa khawatir. Hyundai juga mengklaim sebagai salah satu pelopor layanan courtesy car terintegrasi di industri otomotif nasional.

Sebagai bagian dari program ini, Hyundai menyiapkan lebih dari 250 unit kendaraan pengganti yang tersebar di jaringan dealer terpilih di seluruh Indonesia.

“Pelanggan tetap bisa beraktivitas meski mobilnya harus menginap di bengkel,” ujar Chief Operating Officer Hyundai Motors Indonesia, Fransiscus Soerjopranoto.

Menariknya, Hyundai turut menyediakan kendaraan listrik seperti IONIQ 5 sebagai unit pengganti, tergantung ketersediaan di masing-masing dealer. Bahkan, pelanggan pengguna mobil bermesin konvensional (ICE) juga berkesempatan mencoba kendaraan listrik tersebut.

Layanan ini berlaku untuk seluruh kendaraan Hyundai tanpa batasan tahun produksi maupun jarak tempuh, dengan sejumlah syarat, seperti perbaikan yang membutuhkan waktu lebih dari 24 jam atau pekerjaan body & paint yang memakan waktu lebih dari 14 hari.

Durasi peminjaman kendaraan pengganti maksimal 17 hari dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan serta persetujuan dealer.

Editor: Dinarsa Kurniawan
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore