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Rian Alfianto
Jumat, 25 September 2026 | 03.49 WIB

Redmi Note 17 Pro Max Bawa Baterai 10.000 mAh, Seberapa Lama Bertahan?

Redmi Note 17 Series. (Istimewa) - Image

Redmi Note 17 Series. (Istimewa)

JawaPos.com - Redmi Note 17 Pro Max 5G membawa baterai berkapasitas 10.000 mAh, ukuran yang tergolong besar untuk sebuah smartphone. Xiaomi menyebut kapasitas tersebut memungkinkan perangkat digunakan dalam waktu panjang, dengan daya tahan yang berbeda tergantung aktivitas dan pola pemakaian.

Baterai besar itu menjadi salah satu spesifikasi utama Redmi Note 17 Pro Max 5G. Perangkat juga dibekali pengisian 100W HyperCharge serta kemampuan reverse charging hingga 27W.

Dengan kapasitas tersebut, pertanyaan yang muncul bukan hanya seberapa besar baterainya, tetapi juga berapa lama perangkat dapat digunakan sebelum kembali membutuhkan pengisian daya.

Baterai 10.000 mAh untuk aktivitas harian

Xiaomi mencantumkan sejumlah angka daya tahan untuk menggambarkan kemampuan baterai Redmi Note 17 Pro Max 5G.

Perangkat diklaim mampu digunakan untuk pemutaran video hingga 40 jam. Untuk menonton YouTube, daya tahannya disebut mencapai 34 jam, sedangkan penggunaan GPS dapat berlangsung hingga 24 jam.

Untuk kebutuhan audio, Xiaomi mencatat waktu pemutaran melalui speaker hingga 137 jam.

Angka tersebut merupakan klaim berdasarkan skenario pengujian tertentu sehingga penggunaan nyata dapat berbeda. Intensitas layar, jaringan seluler, tingkat kecerahan, aplikasi yang berjalan, serta kondisi lingkungan dapat memengaruhi konsumsi baterai.

Kapasitas 10.000 mAh juga memungkinkan ponsel digunakan sebagai sumber daya bagi perangkat lain. Melalui reverse charging 27W, pengguna dapat mengisi perangkat seperti TWS, smartwatch, maupun smartphone lain.

“Dengan Redmi Note 17 Pro Max 5G, kami ingin membawa standar baru untuk bagaimana sebuah smartphone dapat menemani penggunaan intensif. Baterai 10.000mAh yang dipadukan dengan 100W HyperCharge memberikan kombinasi daya dan kecepatan pengisian yang memungkinkan pengguna menghabiskan lebih banyak waktu bersama perangkat, bukan bersama charger,” ujar Michael Feng, Country Director Xiaomi Indonesia.

Editor: Estu Suryowati
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