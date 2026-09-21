Logo JawaPos
HomeGadget
Author avatar - Image
Rian Alfianto
Senin, 21 September 2026 | 23.33 WIB

Redmi Note 17 Rilis di Indonesia, Gendong Baterai 7.700 mAh

Tampilan Redmi Note 17 Series. (Istimewa) - Image

Tampilan Redmi Note 17 Series. (Istimewa)

JawaPos.com - Xiaomi Indonesia resmi merilis Redmi Note 17 5G dan Redmi Note 17 di Indonesia pada 16 September 2026.

Keduanya membawa baterai 7.700 mAh dengan dukungan pengisian cepat 45W dan reverse charging 22,5W.

Kapasitas baterai menjadi salah satu spesifikasi utama dan paling diunggulkan pada dua perangkat tersebut. 

Xiaomi menyebut baterai itu dapat mendukung penggunaan hingga dua hari, bergantung pada pola pemakaian.

Selain kedua model tersebut, Redmi Note 17 Pro 5G juga diperkenalkan di pasar Indonesia melalui periode pre-order pada 16–24 September 2026.

Redmi Note 17 5G

Redmi Note 17 5G membawa baterai 7.700 mAh dan mendukung konektivitas jaringan 5G.

Berdasarkan informasi Xiaomi, perangkat ini dapat digunakan untuk memutar video streaming melalui jaringan 5G hingga 26 jam.

Untuk pengisian daya cepat, smartphone tersebut mendukung 45W Turbo Charging.

Pengguna juga mendapatkan fitur reverse charging 22,5W yang memungkinkan baterai ponsel digunakan untuk mengisi perangkat lain.

Kemampuan tersebut dapat digunakan untuk mengisi perangkat seperti TWS, smartwatch, maupun smartphone lain yang kompatibel.

Editor: Bayu Putra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Xiaomi siap masuk pasar Eropa melalui delapan dealer resminya - Image
Otomotif

Xiaomi siap masuk pasar Eropa melalui delapan dealer resminya

Sabtu, 5 September 2026 | 20.56 WIB

Xiaomi Siapkan Fitur Privasi Layar Mirip Galaxy S26 Ultra, Aktif Otomatis - Image
Gadget

Xiaomi Siapkan Fitur Privasi Layar Mirip Galaxy S26 Ultra, Aktif Otomatis

Selasa, 1 September 2026 | 20.31 WIB

Rumor Penghentian Xiaomi Civi Menguat, Informan Sebut Tak Ada Generasi Penerus - Image
Gadget

Rumor Penghentian Xiaomi Civi Menguat, Informan Sebut Tak Ada Generasi Penerus

Senin, 6 Juli 2026 | 13.10 WIB

Terpopuler

Trisha JKT48 Ingin “Ayo Senyumlah” Jadi Energi Positif di Tengah Situasi Sulit - Image
1

Trisha JKT48 Ingin “Ayo Senyumlah” Jadi Energi Positif di Tengah Situasi Sulit

2

Prediksi Skor Fiorentina vs Napoli: Peluang I Partenopei Petik 3 Poin di Stadion Artemio Franchi

3

Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda

4

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

5

Prediksi Skor Getafe vs Malaga di Liga Spanyol: Azulones Libas Perlawanan Tim Tamu

6

Prediksi Skor Lyon vs Rennes di Liga Prancis: Les Gones Garansi 3 Poin di Parc Olympique Lyonnais

7

Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Real Betis di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Menang Lagi

8

Prediksi Skor Schalke 04 vs Elversberg di Liga Jerman: Duel Tim Papan Tengah Rawan Imbang

9

Prediksi Skor PSM vs Persita di Super League: Pendekar Cisadane Curi 3 Poin di B.J. Habibie

10

Prediksi Skor Villarreal vs Levante di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Libas Tim Tamu

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore