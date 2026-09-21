Redmi Note 17 Rilis di Indonesia, Gendong Baterai 7.700 mAh

JawaPos.com - Xiaomi Indonesia resmi merilis Redmi Note 17 5G dan Redmi Note 17 di Indonesia pada 16 September 2026.

Keduanya membawa baterai 7.700 mAh dengan dukungan pengisian cepat 45W dan reverse charging 22,5W.

Kapasitas baterai menjadi salah satu spesifikasi utama dan paling diunggulkan pada dua perangkat tersebut.

Xiaomi menyebut baterai itu dapat mendukung penggunaan hingga dua hari, bergantung pada pola pemakaian.

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Selain kedua model tersebut, Redmi Note 17 Pro 5G juga diperkenalkan di pasar Indonesia melalui periode pre-order pada 16–24 September 2026.

Redmi Note 17 5G Redmi Note 17 5G membawa baterai 7.700 mAh dan mendukung konektivitas jaringan 5G.

Berdasarkan informasi Xiaomi, perangkat ini dapat digunakan untuk memutar video streaming melalui jaringan 5G hingga 26 jam.

Untuk pengisian daya cepat, smartphone tersebut mendukung 45W Turbo Charging.

Pengguna juga mendapatkan fitur reverse charging 22,5W yang memungkinkan baterai ponsel digunakan untuk mengisi perangkat lain.

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