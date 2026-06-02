Redmi Pad 2 9.7 Resmi Meluncur di Indonesia, Bawa Layar 2K dan Snapdragon 6s Gen 2

JawaPos.com - Xiaomi Indonesia resmi menghadirkan Redmi Pad 2 9.7 dan REDMI Headphone Neo ke pasar Tanah Air. Kehadiran dua perangkat anyar ini digadang memperluas ekosistem gadget Redmi yang ditujukan untuk mendukung kebutuhan produktivitas, hiburan, hingga mobilitas pengguna sehari-hari.

Marketing Director Xiaomi Indonesia, Andi Renreng, mengatakan kebutuhan konsumen terhadap perangkat yang saling terintegrasi kini semakin tinggi.

Dari sisi spesifikasi, Redmi Pad 2 9.7 hadir sebagai tablet compact terbaru Xiaomi yang menyasar segmen pengguna muda. Tablet ini mengusung layar 9,7 inci beresolusi 2K yang diklaim mampu menghadirkan tampilan lebih tajam untuk aktivitas multitasking maupun konsumsi konten hiburan.

Aspek visualnya, tablet ini sudah mendukung refresh rate hingga 120 Hz dan tingkat kecerahan sampai 600 nits. Kombinasi tersebut membuat tampilan layar terasa lebih mulus saat scrolling maupun gaming, sekaligus tetap nyaman digunakan di area outdoor.

Xiaomi juga membekali perangkat ini dengan sertifikasi TUV Rheinland Low Blue Light, Flicker Free, dan Circadian Friendly untuk mengurangi ketegangan mata saat penggunaan dalam durasi panjang.

Pakai Snapdragon 6s Gen 2 Untuk performa, Redmi Pad 2 9.7 ditenagai Snapdragon 6s 4G Gen 2 Mobile Platform berbasis fabrikasi 6 nm. Chipset octa-core ini memiliki clock speed hingga 2,9 GHz dan diklaim mencatat skor AnTuTu lebih dari 400 ribu poin.

Spesifikasi tersebut membuat tablet ini cukup menjanjikan untuk kebutuhan multitasking, editing ringan, hingga bermain game kasual. Xiaomi juga menyediakan dukungan ekspansi memori eksternal hingga 2 TB, memberi ruang penyimpanan besar bagi pengguna yang gemar menyimpan video, dokumen, maupun aplikasi.

Di sektor daya, perangkat ini mengandalkan baterai berkapasitas 7.600 mAh yang diklaim mampu bertahan lebih dari sehari dalam sekali pengisian daya. Kapasitas tersebut menjadi salah satu peningkatan dibanding generasi sebelumnya, Redmi Pad SE 8.7.

Redmi Pad 2 9.7 langsung menjalankan Xiaomi HyperOS 3 berbasis Android 16. Sistem operasi ini membawa sejumlah fitur integrasi antardevice dalam ekosistem Xiaomi, termasuk kemudahan transfer dokumen, sinkronisasi panggilan, hingga copy-paste lintas perangkat.