Bintang Harry Potter Jessie Cave Bicara Terbuka soal Keputusan Bergabung dengan OnlyFans

jessie cave (x @picturesfolder)
JawaPos.com – Jessie Cave, aktris yang dikenal lewat perannya sebagai Lavender Brown dalam film Harry Potter, berbicara terbuka mengenai keputusan bergabung dengan OnlyFans.
Dalam wawancara dengan Variety, Cave mengaku awalnya merasa malu ketika mengambil langkah tersebut untuk membantu memenuhi kebutuhan finansial. Namun, seiring waktu, ia justru merasa platform tersebut memberikan bantuan besar dalam kehidupannya.
Cave menjelaskan bahwa keputusannya tidak semata-mata berkaitan dengan popularitas, melainkan juga kebutuhan untuk mendapatkan penghasilan.
Ia mengakui bahwa meninggalkan jejak dari peran Lavender Brown yang dimainkan sekitar dua dekade lalu tidak selalu mudah ketika harus membangun kehidupan setelah franchise besar tersebut.
Menurutnya, bergabung dengan OnlyFans pada akhirnya menjadi keputusan yang memberikan dukungan finansial ketika ia membutuhkannya.
Pemeran Lavender Brown tersebut juga tidak menutupi adanya perasaan tidak nyaman ketika pertama kali mengambil keputusan tersebut.
Baginya, menjadi bagian dari platform itu sempat terasa “memalukan”, terutama karena citranya masih sangat lekat dengan dunia Harry Potter. Meski demikian, pengalaman tersebut kemudian membuatnya melihat pilihan tersebut dari sudut pandang yang berbeda.
Cave sebelumnya dikenal luas melalui perannya sebagai Lavender Brown, karakter yang memiliki hubungan romantis dengan Ron Weasley dalam film Harry Potter.
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Jawa Pos
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